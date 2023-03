Le prochain film de Martin Scorsese produit par Apple a une date de sortie pour le cinéma

Killers of the Flower Moon, le prochain film de Martin Scorses, sortira en octobre au cinéma. Toujours aucune date de disponibilité sur Apple TV+.

Le prochain film de Martin Scorsese, très attendu, produit par Apple, s’offre enfin une date de sortie… dans les salles obscures. La firme de Cupertino a révélé que Killers of the Flower Moon sera projeté dans les cinémas à partir du 20 octobre prochain, ceci après des avant-premières dans quelques salles le 6 octobre. La marque à la pomme n’a cependant pas précisé quand le film sera disponible sur Apple TV+, mais ce sera nécessairement après la fin de la période d’exclusivité pour le cinéma. Il s’agit là du premier film Apple à passer par la case cinéma avant le streaming.

Killers of the Flower Moon est une adaptation du livre du même nom de David Grann. On suit l’enquête d’un novice du FBI sur plusieurs meurtres de membres des Osages au début des années 1920 après qu’une tribu a récupéré les droits d’exploitation du pétrole sur leurs terres. Martin Scorsese a réalisé et co-écrit le film aux côtés d’Eric Roth – à qui l’on doit Dune et Mank -. Au casting, de nombreux grands noms du cinéma, parmi les préférés du réalisateur : Robert DeNiro, Leonardo DiCaprio ou encore Lily Gladstone sont de la partie.

Martin Scorsese avait signé un accord pluriannuel avec Apple au printemps 2020 qui couvrait tant des projets de films que de séries TV. Si les termes exacts de ce contrat ne sont pas connus, Killers of the Flower Moon avait un budget d’environ 180 millions de dollars. Cet accord avait été signé quelques mois seulement après que son film précédent, The Irishman, sorti sur Netflix, avait connu un énorme succès, mais échoué à remporter le moindre Oscar.

La stratégie de lancer un film au cinéma avant le streaming n’est pas nouvelle. Pour prétendre aux récompenses de l’industrie, il faut souvent passer par la case des salles obscures, et ce n’est un secret pour personne que les géants du streaming que sont Apple, Amazon et Netflix courent après ces récompenses pour la publicité qu’elles apportent. Le film CODA, d’Apple lui aussi, fut le premier d’un géant du streaming à remporter l’Oscar du meilleur film, par exemple. Ceci étant dit, la période de lancement est nouvelle pour Apple. La firme de Cupertino mise gros sur cette liste bien fournie de talents pour tenter de récupérer des statuettes et améliorer sa crédibilité aux yeux d’Hollywood.