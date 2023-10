Le premier trailer de Scott Pilgrim Takes Off est enfin là ! Rendez-vous le 27 novembre prochain sur Netflix.

Netflix vient tout juste de dévoiler le trailer officiel de sa série animée très attendue Scott Pilgrim, Scott Pilgrim Takes Off. Cette série de huit épisodes met en scène le casting original du film de 2010, Scott Pilgrim vs. the World et compte notamment Bryan Lee O’Malley, le créateur des comics qui ont inspiré tout cela, comme coscénariste et producteur exécutif. Et comme si cela ne suffisait pas, Edgar Wright, qui avait réalisé le film, est aussi de la partie, en tant que producteur exécutif. Sachez enfin que la sortie de la série Scott Pilgrim Takes Off est actuellement prévue pour le 27 novembre prochain.

La série suivra encore l’histoire du bassiste de 23 ans du groupe Sex Bob-Omb, Scott Pilgrim (Michael Cera) dans sa tentative désespérée de vaincre les sept entités démoniaques de son crush, Ramona Flowers (Mary Elizabeth Winstead). Bien que Scott Pilgrim Takes Off parte de ce que l’on a pu voir dans les comics et le film, il ne s’agit pas d’une adaptation directe, selon les créateurs de la série. Dans une interview donnée pour le site Tudum de Netflix, Edgar Wright expliquait que l’idée de Bryan Lee O’Malley pour cette série était “bien plus audacieuse” que cela.

Aux côtés de Michael Cera et Mary Elizabeth Winstead, on retrouvera notamment des acteurs comme Kieran Culkin, Ellen Wong, Brie Larson, Chris Evans et Aubrey Plaza, qui reprennent leurs rôles. Scott Pilgrim Takes Off proposera aussi une bande originale signée Anamanaguchi, le groupe qui avait réalisé la musique de Scott Pilgrim vs. the World: The Game.

Dans ce trailer plein d’action, le thème de Mortal Kombat fait tout ce qu’il faut pour faire monter la sauce, et il faut bien admettre que tout cela fonctionne très bien ! Patience