Le passeport numérique arrive sur Samsung Wallet, mais avec des limites

Une avancée pratique pour les voyageurs américains, encore loin d’un usage international.

Tl;dr Samsung Wallet intègre désormais un passeport numérique grâce à un partenariat avec CLEAR, permettant de vérifier son identité dans certains aéroports et lieux aux États-Unis.

Le service repose sur Samsung ID with CLEAR, fonctionne sur plus de 250 points TSA, et sécurise les données via Samsung Knox stockées localement sur le téléphone.

Mais il reste limité aux passeports américains et aux vols domestiques, le passeport physique restant indispensable et l’usage international n’étant pas encore possible.

Samsung Wallet : le passeport numérique enfin disponible

Après avoir laissé ses utilisateurs à la traîne, Samsung annonce l’arrivée des passeports numériques dans son application Samsung Wallet. Grâce à un partenariat avec CLEAR, cette nouveauté place la marque coréenne au même niveau que ses concurrents, comme Apple et Google, dont les solutions mobiles intègrent déjà cette fonctionnalité depuis plusieurs mois. Les utilisateurs de smartphones Samsung pourront donc, dès à présent, vérifier leur identité plus aisément lors du passage aux contrôles d’aéroport et dans certains lieux publics.

Sécurité et compatibilité : ce qu’il faut savoir

L’intégration s’appuie sur « Samsung ID with CLEAR », une solution directement liée aux informations du passeport. Concrètement, il sera possible de présenter ce ID numérique à plus de 250 points de contrôle TSA sans sortir le précieux document papier. Le dispositif commence timidement dans les stades, seul le BMO Stadium de Los Angeles est cité, mais pourrait s’étendre progressivement.

D’un point de vue sécurité, toutes les données sont protégées par la technologie Samsung Knox, stockées localement sur l’appareil et accessibles uniquement via code ou empreinte digitale. Aucun serveur externe n’est sollicité, ce qui devrait rassurer les utilisateurs soucieux de leur vie privée.

Périmètre limité et contraintes persistantes

Mais voilà, tout n’est pas encore si simple. D’abord, seuls les titulaires d’un passeport américain peuvent bénéficier de ce service. Les détenteurs de passeports étrangers devront patienter, voire se tourner vers d’autres solutions. De plus, l’usage du passeport numérique reste cantonné aux vols domestiques aux États-Unis : impossible pour l’instant d’en profiter à l’international.

Voici ce qu’il faut garder en tête avant votre prochain voyage :

L’authentification requiert simplement de scanner un QR code sur place .

. Le passeport physique reste obligatoire en cas de contrôle renforcé .

. Aucune frontière internationale n’accepte encore l’ID numérique seul.

L’avenir du voyage dématérialisé encore incertain

En définitive, même si cette avancée simplifie la vérification d’identité pour certains voyageurs, le chemin reste long avant que le papier ne disparaisse totalement des aéroports. Pour l’heure, il s’agit davantage d’un complément pratique qu’un véritable remplacement. La course technologique se poursuit donc entre les géants du secteur, et tous regardent désormais dans la même direction : celle du voyage toujours plus fluide… mais pas encore sans papier.