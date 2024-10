Le OnePlus 13 pourrait adopter la recharge magnétique comme l’iPhone 16

Le OnePlus 13 pourrait bénéficier d'un système de chargement magnétique similaire à celui de l'iPhone 16 - voici ce que nous savons.

Tl;dr Le OnePlus 13 pourrait inclure une fonction similaire au MagSafe d’iPhone.

Les coques en bois seront de retour et auront une « fonction de succion magnétique ».

La charge magnétique pourrait être exclusive à OnePlus, limitant la compatibilité avec les accessoires Qi2.

OnePlus 13 : une fonction similaire au MagSafe d’Apple

Le monde du smartphone est en constante évolution et le OnePlus 13 ne fait pas exception à la règle. Selon Kinder Liu, président de OnePlus, le prochain modèle de la marque pourrait comprendre une version propre du système MagSafe d’Apple.

Des coques en bois dotées de la « succion magnétique »

En réponse à une question d’un utilisateur anonyme sur Weibo, Liu a révélé que les coques en bois, auparavant disponibles pour les anciens modèles OnePlus, feraient leur grand retour. De plus, elles seraient équipées d’une « fonction de succion magnétique ». Ce système d’aimantation rappelle fortement le MagSafe d’Apple, introduit avec l’iPhone 12 en 2020.

Cette technologie, initialement exclusive à l’iPhone, a été rendue accessible à tous les fabricants grâce à la récente introduction du standard de charge Qi2. Donc, en théorie, n’importe quel fabricant peut désormais utiliser une charge sans fil alignée magnétiquement sur leur téléphone.

Un standard de charge magnétique propre à OnePlus ?

Cependant, selon Android Police et une fuite provenant de Digital Chat Station, OnePlus serait en train de concevoir son propre standard de charge magnétique, compatible avec les chargeurs et refroidisseurs. Cela signifierait que la compatibilité avec les accessoires Qi2 serait limitée, voire inexistante.

En outre, si nous prenons au sérieux les déclarations de Liu, il est possible que le téléphone n’intègre aucun aimant. Cela serait regrettable pour les utilisateurs souhaitant utiliser une coque de protection tierce, ou pas de coque du tout. En effet, cela rendrait difficile, voire impossible, l’attachement d’accessoires magnétiques.

Une innovation en attente de confirmation

Actuellement, OnePlus offre déjà une charge sans fil de 50W sur le OnePlus 12 via son socle de charge sans fil, bien que le modèle moins cher OnePlus 12R n’offre pas de charge sans fil. Si la charge magnétique est effectivement intégrée, espérons qu’un nouveau socle ou support sera mis en place pour la supporter.

Le OnePlus 13 devrait être lancé en Chine cette année, mais le reste du monde devra probablement attendre l’année prochaine, comme pour les générations précédentes. D’autres rumeurs suggèrent que ce modèle intégrera un écran quadruple courbé et des fonctionnalités améliorées telles que trois caméras de 50 MP à l’arrière, jusqu’à 24 Go de RAM et une résistance à la poussière et à l’eau IP69.