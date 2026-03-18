Le nouveau monstre du spin-off de Stranger Things enfin dévoilé

Le mystère autour du prochain monstre de la série dérivée de Stranger Things est enfin levé. Les fans peuvent désormais découvrir les premières informations sur cette nouvelle créature, qui promet d’apporter une dimension inédite à l’univers déjà culte.

Tl;dr Un spin-off animé explore un nouveau monstre végétal.

Les « podlings » expliquent la diversité des créatures.

Le Bodytaker Plant serait l’origine des menaces de l’Upside Down.

Une nouvelle menace sème le trouble à Hawkins

La saga Stranger Things ne s’éteindra pas de sitôt. Avec le lancement du spin-off animé Tales From ’85, les spectateurs se retrouvent projetés entre deux saisons, en plein cœur d’une aventure inédite où les enfants de Hawkins affrontent une entité encore jamais vue. Si la série avait habitué son public à une galerie de monstres inquiétants, ce nouveau chapitre semble repousser les limites de l’étrange et du terrifiant.

Monstres multiples ou unique intelligence végétale ?

Dès la diffusion de la première bande-annonce, une succession de créatures aussi variées qu’inquiétantes a frappé les esprits : des scorpions chitineux, des citrouilles animées baptisées « Gourd Horde », une silhouette massive et obscure dans un couloir, sans oublier un monstre carnivore rappelant une plante géante. Pourtant, derrière cette diversité apparente se cacherait peut-être un fil conducteur. Tous ces êtres semblent liés par un élément central : les vignes. Ces dernières, omniprésentes dans l’univers du Upside Down, seraient ici au cœur même de la menace.

L’ombre du Bodytaker Plant plane sur Hawkins

Certains fans ont cru reconnaître l’inspiration du célèbre « Vine Blight » issu de Dungeons & Dragons, capable de muter toute végétation à proximité. Toutefois, la présence d’un jouet officiel nommé « Vine Dog »—un croisement démesuré entre une créature canine et une plante—laisse planer un autre doute. Les indices convergent alors vers le Bodytaker Plant, un monstre végétal légendaire du jeu de rôle : gigantesque, doté d’un réseau tentaculaire qui absorbe toute forme de vie pour créer ses propres copies baptisées « podlings ».

En observant la variété des formes rencontrées dans la série animée, difficile de ne pas penser que toutes ces incarnations monstrueuses pourraient être issues d’une même source : le Bodytaker Plant. Voici ce que ce monstre est capable de faire :

Absorber ses victimes pour générer des clones appelés podlings.

S’étendre en prenant racine sur tout un territoire.

Difficilement détruit grâce à sa capacité à régénérer ses vignes.

Boucle narrative et nouveaux horizons pour Stranger Things

Cette hypothèse offre aussi une perspective inédite sur le lien entre la créature végétale et les entités comme Vecna ou le Mind Flayer. Avec la fermeture des portes vers l’Upside Down, il n’est pas exclu que le Bodytaker Plant tente aujourd’hui de reprendre possession du terrain perdu, exploitant précisément les failles narratives identifiées par le showrunner Eric Robles (« loopholes »). Une manière ingénieuse d’enrichir l’univers tout en restant fidèle à son ADN ludique et fantastique.

Le mystère reste entier quant à l’évolution exacte de cette intrigue – mais il semblerait bien que jamais auparavant Hawkins n’ait eu affaire à une menace aussi insidieuse…