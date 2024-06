Le mode coopératif enfin disponible sur “Cult of the Lamb”, mais uniquement en local

Voici donc l'heure des présentations : l'Agneau, je te présente le Bouc. Quels rebondissements cela va-t-il impliquer, d'après toi ?

L’éditeur du fantastique jeu vidéo Cult of the Lamb – Devolver Digital, a récemment proclamé une nouvelle qui réjouira la communauté de joueurs. En effet, une mise à jour gratuite surnommée Unholy Alliance sera disponible à partir du 12 août. Cette révision du jeu permettra d’expérimenter une collaboration en local avec un second joueur, renforçant ainsi l’interaction et l’excitation.

Dans cette alliance impie, le joueur aura la possibilité d’incarner un nouveau personnage, le Bouc. Les armes seront interchangeables entre le Bouc et l’Agneau, et les attaques synchronisées donneront lieu à des coups critiques. Outre ces nouveautés, la nouvelle version offrira des versions multijoueurs de knucklebones et du mini-jeu de pêche, intensifiant encore davantage l’action.

Il est à noter que cette mise à jour se limite au jeu en coopération locale. À ce jour, les développeurs n’envisagent pas l’option d’une coopération en ligne.

ANNOUNCING UNHOLY ALLIANCE 🎉

Our next Free Major Content Update! 🌟

Play Cult of the Lamb with you and a friend with LOCAL CO-OP! 🎮👫

Have no friends because everyone hates you? 😗 boooo

Well, that's okay because there is much, much more in this update for you too. pic.twitter.com/dOpPUpVAx2

— Cult of the Lamb (@cultofthelamb) June 8, 2024