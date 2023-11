Cult of the Lamb : une mise à jour majeure gratuite baptisée Sins of the Flesh en 2024

La rumeur sur l'arrivée de la mise à jour "sex update", véhiculée par les mèmes, est-elle en train de se réaliser ? Pour l'instant, c'est impossible à dire. Et vous, qu'en pensez-vous ?

Tl;dr Cult of the Lamb aura du nouveau contenu l’année prochaine.

Des spéculations sur une possible “mise à jour sexuelle” circulent.

Les développeurs répondent de manière énigmatique aux rumeurs.

Le dernier DLC a été publié en avril, avant une collaboration avec Don’t Starve Together.

Un souffle de mystère autour de la prochaine mise à jour de Cult of the Lamb

Plébiscité par tous, le jeu d’action-aventure à tendance “roguelike”, Cult of the Lamb, se prépare à accueillir du contenu inédit durant la prochaine année. Une mise à jour intitulée “Sins of the Flesh” souffle d’ores et déjà le chaud et le froid autour de sa possible dimension sexuelle.

Spéculations et rumeurs agitent la toile

Intrigue, rumeurs et spéculations enflamment la Twittersphère. Les avatars de Cult of the Lamb dansant presque nus autour d’un feu et l’image de deux personnages allongés et enlacés ont encouragé les hypothèses hasardeuses. Un tweet ludique du compte officiel annonce : “Cela pourrait être nous.”

📢ANNOUNCING📢 🐍SINS OF THE FLESH🔴 our next FREE MAJOR CONTENT UPDATE! 🔥 Loyal Cultist, your patience has not gone unseen. Coming very early next year, this update is packed with new features, stories, and more! 🙏 pic.twitter.com/RYT4UJp9Tq — Cult of the Lamb (@cultofthelamb) November 23, 2023

Les développeurs entretiennent le flou

Cependant, face à l’emballement général, un community manager de l’équipe de développement Massive Monster s’est exprimé sur Steam : bien que les fans s’amusent de la potentielle “mise à jour sexuelle”, il a tout de même précisé que “la classification par âge ne devrait normalement pas changer après cette mise à jour”. Cette déclaration semble indiquer que le contenu à venir ne franchira pas les limites de l’explicite.

En réponse à un article de PC Gamer affirmant que cette expansion ne serait en rien érotique, le compte du Cult of the Lamb a répondu par le mystérieux “Qui a dit ça ?”. Difficile à ce stade de se faire une idée précise sur la question.

This could be us. pic.twitter.com/XbmWvfaFHM — Cult of the Lamb (@cultofthelamb) November 26, 2023

En attendant, le jeu continue de grandir

Cult of the Lamb a accueilli du contenu supplémentaire en avril et a annoncé en été une collaboration avec le jeu Don’t Starve Together. Si vous n’avez pas encore découvert ce jeu sorti en 2022, c’est l’opportunité rêvée avant l’arrivée du nouvel ajout — qui pourrait, ou non, verser dans le suggéré.