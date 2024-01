Le MCU rend Kingpin plus dangereux… en l’affaiblissant

En utilisant ses pouvoirs pour libérer Kingpin de ses traumatismes passés dans Echo, Maya Lopez a créé un ennemi encore plus redoutable pour Daredevil.

Tl;dr Maya Lopez, alias Echo, rend Kingpin plus dangereux pour Daredevil.

Kingpin, déjà présent dans l’univers Marvel, devient l’antagoniste principal dans Echo.

En utilisant ses pouvoirs pour apaiser les traumas de Kingpin, Echo l’affaiblit.

Malgré cette transformation, Kingpin reste un danger, devenant plus calculateur et dangereux.

Maya Lopez, alias Echo, transforme Kingpin

Maya Lopez, plus connue sous le nom d’Echo, utilise ses pouvoirs dans Marvel’s Echo pour affronter les traumatismes du passé de Kingpin, rendant ce dernier encore plus dangereux pour sa prochaine apparition dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). Sa capacité à pénétrer l’esprit d’autrui transforme Kingpin en un adversaire redoutable.

Kingpin, un antagoniste récurrent de l’univers Marvel

Kingpin n’est pas un nouveau venu dans Echo. Il a déjà été l’antagoniste de plusieurs comics et séries Spider-Man, et, dans le MCU, il est récemment apparu dans la série Disney+ Hawkeye avant de devenir l’antagoniste principal dans Echo. Kingpin revient également dans les saisons 1 à 3 de Daredevil, prouvant le danger croissant qu’il représente.

Le traitement des traumatismes de Kingpin par Echo

Dans le final de la saison d’Echo, Maya utilise ses nouveaux pouvoirs pour plonger Kingpin dans divers souvenirs, révélant ainsi les sources de sa violence. En vidant Kingpin de ce traumatisme, Maya l’a affaibli tout en créant un ennemi plus redoutable.

Un Kingpin plus dangereux dans Daredevil

Malgré cette intervention de Maya, Kingpin reste un vilain. Son trauma étant réduit, il agit désormais de manière plus réfléchie, ce qui le rend plus dangereux. Sa volonté de se présenter à la mairie et sa ressemblance avec Thanos dans ses motivations font de lui une menace d’autant plus grande dans Daredevil: Born Again.