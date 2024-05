Le MCU pourrait concrétiser un moment important des Avengers de la Phase 2, 9 ans plus tard

Une série sur le personnage de Vision est prévue pour 2026. La série pourrait expliquer le devenir de Vision et son potentiel héroïque.

Le personnage de Vision, bien connu des fans de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU), aura droit à sa propre série en 2026. Apparu pour la première fois dans Avengers: Age of Ultron, ce super-héros mi-humain mi-robot est devenu un élément central de la MCU, passant du statut de simple création d’Ultron à celui de l’un des plus puissants héros de la Terre.

Vision a vécu une relation tumultueuse avec Wanda Maximoff avant de mourir tragiquement aux mains de Thanos. Cependant, sa mort n’a pas été vaine. Avant de disparaître, Vision a réussi à transférer ses souvenirs à la Vision Blanche, une version de lui-même créée par S.W.O.R.D. Depuis la fin de WandaVision, le futur de cette Vision Blanche reste incertain. Cette nouvelle série devrait répondre à de nombreuses questions laissées en suspens.

La série sur Vision est également l’occasion de revenir sur un moment phare d’Avengers: Age of Ultron. Vision avait alors démontré sa puissance en soulevant Mjölnir, le marteau de Thor, un exploit que peu de personnages ont accompli. Ce moment a laissé les spectateurs stupéfaits et impatients de voir Vision s’affirmer en tant que héros indépendant.

Malgré sa puissance, Vision n’a jamais eu l’opportunité de briller en solo. Son rôle a souvent été relégué au second plan, que ce soit dans Captain America: Civil War ou Avengers: Infinity War. La série prévue pour 2026 représente une chance unique de mettre en avant ce personnage et de montrer pourquoi il est digne de porter Mjölnir.

On en pense quoi ?

La série sur Vision est une excellente nouvelle pour les fans de la MCU. Elle promet d’apporter de nouvelles perspectives sur ce personnage complexe et fascinant. Vision a encore beaucoup à offrir et cette série pourrait enfin lui donner l’opportunité de briller. On a hâte de découvrir ce que les scénaristes nous réservent !