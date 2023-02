Le jeu The Legend of Zelda original recréé dans Minecraft sans le moindre mod

Un fan a récréé le jeu original The Legend of Zelda dans Minecraft, sans le moindre mod !

Un grand fan de Minecraft a recréé le jeu The Legend of Zelda dans le jeu bac à sable sans aucun mod tiers ni pack de ressources. Le Youtuber C1OUS3R, qui avait déjà recréé Sonic the Hedgehog et Super Mario Bros. dans Minecraft, a eu besoin de pratiquement un moins de pour réaliser cet impressionnant homme à ce jeu culte de la licence Zelda.

Le développeur a utilisé tout l’arsenal créatif proposé par le jeu, y compris les textures personnalisées, pour recréer ce grand classique NES de 1986. “J’utilise Blockbench pour créer la version plate de Link de tous les côtés pour que je puisse le faire tourner et qu’il donne l’impression de regarder dans toutes les directions”, explique C1OUS3R dans la vidéo de making-of. “Je ferais un modèle Voxel comme je l’ai fait pour mes jeux vidéo précédents, mais c’est à peine visible et cela prend 30 fois plus de temps et je n’ai vraiment pas le temps pour cela.”

“J’ai ensuite superposé ce modèle sur une citrouille creuse, l’un des items que vous pouvez porter sur votre tête dans Minecraft. Puis j’ai rendu le joueur invisible pour donner l’impression que vous contrôlez Link. Ensuite, avec le dossier de fonctions des packs de données, qui ne sont finalement que des blocs de commandes à l’écrit, je suis en mesure de détecter dans quel sens le joueur se déplace pour faire pivoter le modèle et donner l’impression qu’il se déplace. Enfin, il suffit d’animer les textures et voilà. Vous avez un Link jouable.”

Sans le moindre mod !

C1OUS3R explique sur Reddit qu’il publiera une version jouable, laquelle va jusqu’au combat contre le premier boss, une fois que la vidéo obtiendra 5 000 J’aime. À l’heure d’écrire ces lignes, elle en compte 1 300. Le développeur explique aussi vouloir, à terme, avoir tout le moteur du jeu dans Minecraft. “C’est bien plus facile à comprendre que quelque chose comme Unity. Je pense que Minecraft a vraiment la capacité d’aider les gens à se lancer dans le développement de jeu vidéo.”