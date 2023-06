Le jeu Nintendo 1-2 Switch aura (très bientôt) une suite ! Everybody 1-2-Switch! permettra même de jouer sans Joy-Con.

Nintendo va lancer une suite à son jeu 1-2 Switch, lequel propose une belle collection de mini-jeux à jouer à deux. Et ce nouvel opus arrivera dès le 30 juin. Son titre, Everybody 1-2-Switch!, fait référence au fait que vous n’aurez même pas besoin d’utiliser de Joy-Con pour participer à certains jeux, du moment que vous avez un smartphone compatible.

Le jeu Nintendo 1-2 Switch aura (très bientôt) une suite !

Le jeu 1-2 Switch original proposait 28 mini-jeux pensés et conçus pour vous faire passer un bon moment et resserrer vos liens. Certains peuvent sembler assez étrange, comme le jeu qui vous demande d’endormir un bébé qui pleure, d’autres sont vraiment drôles. Il y a un mini-jeu dans lequel vous devez faire semblant d’être un mannequin défilant sur le podium et un autre dans lequel vous devez traire une vache.

Everybody 1-2-Switch! permettra même de jouer sans Joy-Con

Selon un rapport de Fanbyte datant de l’année dernière, Nintendo travaille sur cette suite depuis un certain temps. Cependant, les groupes de test auraient plusieurs fois grandement critiqué le jeu, et les familles avec des enfants, qui sont la principale raison de Nintendo pour proposer des jeux à plus de deux participants, auraient trouvé ces mini-jeux ennuyeux. Les gens qualifiaient même cette suite de “crottin”, selon le blog, parce que l’animateur du jeu est une personne avec un masque de cheval. Nintendo est-il parvenu à corriger tout cela et créer des mini-jeux suffisamment divertissants pour changer les avis ? Difficile à dire. La page officielle de ce Everybody 1-2-Switch! est plutôt vide, se contentant de mentionner la possibilité de jouer à plusieurs. On peut aussi lire que le titre “proposera de tout, des ballons aux aliens.”

Ce nouveau jeu sera proposé au tarif de 29,99 € lorsqu’il sera disponible le 30 juin. Un tarif bien plus abordable que les 50 € demandés pour son prédécesseur à son lancement. Est-ce un bon ou un mauvais signe ? Il faudra attendre pour en juger.