Le hacker qui avait volé et vendu des chansons de Ed Sheeran contre des crypto en prison

Adrian Kwiatkowski, un hacker de Ipswich en Angleterre qui avait volé deux chansons pas encore publiques de Ed Sheeran, a été condamné à 18 mois de prison, selon la BBC. Adrian Kwiatkowski avait vendu des titres de Ed Sheeran ainsi que douze autres chansons du rappeur américain Lil Uzi Vert, pour des crypto-monnaies d’une valeur de 131 000 £ (150 000 €) sur le dark web.

Le procureur britannique explique que Adrian Kwiatkowski a pu mettre la main sur ces chansons pas encore publiées en piratant leurs comptes sur le cloud. On ne sait pas quels services cloud sont concernés, mais l’homme a volé des fichiers de bien davantage d’artistes. En effet, les autorités ont retrouvé pas moins de 1 263 chansons inédites en sa possession.

Les autorités américaines avaient lancé une enquête en 2019 après que plusieurs musiciens avaient signalé au bureau du procureur du district de New York que quelqu’un répondant au nom de Spirdark avait piraté leurs comptes et qu’il vendait leur contenu en ligne. Les enquêteurs ont fini par relier Adrian Kwiatkowski à l’adresse email que Spirdark utilisait avec le compte crypto impliqué dans cette affaire. De plus, son adresse britannique était liée à une adresse IP qui était en relation avec l’un des appareils piratés.

Lorsqu’il a été arrêté, la police britannique a trouvé sept appareils qui contenaient pas moins de 1 263 chansons de 89 artistes différents. Les autorités ont trouvé d’autres fichiers incriminant dans son disque dur, notamment un document dans lequel il détaillait la méthode utilisée pour pirater les comptes des victimes. Ils ont aussi découvert ses Bitcoins, des Bitcoins qu’il a reconnus avoir obtenus pour les chansons. Au total, l’homme a plaidé coupable de 19 charges, parmi lesquelles la violation de copyright et la possession de propriété criminelle, suffisant pour l’envoyer derrière les barreaux pendant un an et demi.