Le Gwent de The Witcher arrive en version physique en 2025

Grâce à une collaboration entre Hachette Boardgames et No Loading Games, le célèbre jeu de cartes stratégique Gwent prendra bientôt vie sur les tables de jeux.

Elle proposera plus de 400 cartes et un tapis de jeu fidèle à l’original.

Les joueurs pourront revivre l’expérience stratégique du Gwent sur table, de manière compétitive ou casual.

Une version physique pour le Gwent

Après des années de demande, le Gwent de The Witcher sera enfin disponible en version physique en 2025. Le jeu de cartes stratégique, qui a initialement vu le jour en tant que mini-jeu dans The Witcher 3, est devenu un phénomène mondial grâce à sa version numérique. Cette adaptation physique tant attendue permettra aux fans de revivre l’expérience du jeu de cartes en dehors de leurs écrans. Ce lancement s’inscrit dans une collaboration stratégique entre Hachette Boardgames et No Loading Games, qui prévoit également l’exploitation d’autres licences célèbres, comme par exemple Astérix.

Du jeu vidéo à la « réalité »

Avec plus de 50 millions de copies vendues de The Witcher 3, le Gwent a vu sa popularité exploser, se développant en un jeu mobile (puis consoles/PC) très apprécié et en un spin-off à part entière. Le jeu de cartes s’est imposé comme un des meilleurs produits dérivés d’un jeu vidéo de tous les temps. En dépit de son succès, la version physique du Gwent restait absente, ce qui faisait de sa sortie en 2025 un événement tant attendu par les fans de la franchise du studio polonais CD Projekt RED.

Une expérience fidèle à l’original

La version physique du Gwent proposera tout ce qui a fait le succès du jeu dans sa version numérique : plus de 400 cartes, un tapis de jeu et plusieurs variantes de règles pour répondre aux besoins des joueurs occasionnels comme des plus compétitifs. Que ce soit pour des parties amicales ou des tournois sérieux, cette adaptation de Gwent permettra de retrouver l’intensité stratégique du jeu original. Grâce à la collaboration avec CD Projekt RED, le Gwent bénéficiera d’une reproduction fidèle de son univers et de ses mécaniques de jeu, offrant ainsi une expérience immersive pour les joueurs. Ce jeu sera une véritable expérience pour tous, des novices aux vétérans.

Un événement marquant pour The Witcher en 2025

La sortie du Gwent en version physique en 2025 ne se limite pas à l’adaptation d’un jeu de cartes populaire, elle marque aussi un moment important pour toute la franchise The Witcher. Avec le développement du prochain jeu de la saga, Project Polaris, et l’arrivée du Gwent sur les tables de jeux, 2025 s’annonce comme une année clé pour les fans. La version physique du Gwent est disponible en précommande au Royaume-Uni et aux États-Unis dès maintenant, et devrait être dans les rayons d’ici le troisième trimestre 2025. Ce projet de longue date, soutenu par CD Projekt RED, va ravir tous les amateurs de stratégie.