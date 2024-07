Le gouvernement japonais fait ses adieux aux disquettes

L'Agence Numérique du pays a éliminé tous ses systèmes obsolètes, à l'exception d'un seul.

Tl;dr Le Japon abandonne l’utilisation des disquettes pour ses systèmes informatiques gouvernementaux.

Le système de surveillance du recyclage des véhicules est le dernier à avoir utilisé cette technologie.

Le ministre numérique, Taro Kono, a initié la guerre contre l’utilisation de technologies désuètes.

L’armée américaine a abandonné les disques en 2019 pour son système de gestion des codes de lancement nucléaire.

Le Japon fait ses adieux aux disquettes

Le gouvernement japonais vient d’annoncer l’abandon de l’utilisation des disquettes, un support de données que bon nombre pourraient considérer comme une relique d’une époque révolue de l’informatique.

Une transition vers la modernité

Cette déclaration émane de l’agence numérique du pays, ce mercredi, indiquant que « Nous avons gagné la guerre contre les disquettes le 28 juin ! », dixit le ministre du numérique, Taro Kono. Ce dernier a pris l’engagement notoire de combattre l’utilisation de technologies obsolètes.

Les disquettes, un fossile technologique encore présent

Parmi ces technologies désuètes, en plus des disquettes, on recense les fax, CD et MiniDisc. Une surprenante révélation quand on sait que près de 1900 procédures gouvernementales japonaises les utilisaient encore en 2022.

Une relique pas si rare

Ce phénomène n’est pas unique au Japon. Surprise, c’est aussi le cas de l’armée américaine qui a recouru aux disquettes 8 pouces pour son système de commandement et de contrôle stratégique automatisé jusqu’en 2019. Une information qui nous rappelle l’importance de la transition numérique et la nécessité d’harmoniser les systèmes informatiques à l’échelle globale.