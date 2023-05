Le Google Pixel 8 Pro pourrait avoir un thermomètre embarqué. Une vidéo montre le capteur en pleine action.

Le Google Pixel 8 Pro pourrait proposer une fonctionnalité très loin d’être fréquente sur nos smartphones modernes. 91mobiles a publié une vidéo provenant du tipster Kuba Wojciechoswki montrant ce qui semble être ce très attendu appareil Pixel être utilisé pour prendre la température d’une personne. Si ce leak est avéré, le prochain flagship de la firme de Mountain View aurait donc un thermomètre intégré. La vidéo en question montre un capteur infrarouge similaire à celui que les thermomètres sans contact utilisent, à l’intérieur du châssis en métal dans lequel on trouve aussi les caméras arrière.

Si l’on se base sur cette démonstration du thermomètre intégré, les utilisateurs devront retirer leurs lunettes ou tout autre accessoire sur leur front. Il faudra alors approcher le capteur en question aussi près que possible du front sans pour autant le toucher et ensuite déplacer le téléphone vers la tempe en 5 secondes. 91mobiles explique que le capteur pourrait aussi être utilisé pour mesurer la température d’objets inanimés, mais la vidéo ne fait pas démonstration de cette fonctionnalité. Des employés de Google auraient par ailleurs déjà eu l’occasion de tester cette option.

Un leak précédent de rendus numériques montrent le Pixel 8 Pro comme une version arrondie du Pixel 7 et cette nouvelle vidéo montrent un appareil largement similaire à ces rendus. Bien que ce futur téléphone ait de nombreuses similarités physiques avec son prédécesseur, ces trois caméras arrière seraient désormais dans un seul et même module. Sur le Pixel 7 Pro, l’un des trois capteurs est dans un module séparé.

Un thermomètre est peut-être un ajout fonctionnel assez curieux pour un smartphone, a fortiori maintenant que les mesures liées à la pandémie semblent derrière nous. Ceci étant dit, il ne s’agit là que d’un leak, autrement dit rien d’officiel. L’avenir nous dira si les Pixel 8 Pro qui seront livrés au public disposeront effectivement de ce capteur.

La vidéo de 91mobiles a déjà été supprimée suite à une demande de violation de droit d’auteur, mais l’un des lecteurs du blog avait déjà tweeté la copie que vous pouvez voir ci-dessous.

First leaked video of the Pixel 8 Pro showing off the phone and it’s new thermometer feature.

This phone looks 🔥 I genuinely can’t wait for Pixel 8 series to launch. Please let Tensor G3 be better 🙏🏼#Pixel8pro #googlepixel #teampixel #google

Leaks are from 91 mobiles pic.twitter.com/mg3I2BRO3u

— Neil Sargeant (@Neil_Sarg) May 18, 2023