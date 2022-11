Le géant de la tech russe Yandex chercherait à prendre ses distances avec son pays

Le géant Yandex se préparerait à couper les ponts avec la Russie, une manœuvre autant politique que technologique.

Ces dernières années, le géant russe de la recherche et de la tech Yandex a fait de nombreux efforts pour ne pas rester à la traîne face à ses concurrents occidentaux. Il a développé ses propres appareils intelligents, ses propres voitures autonomes, ses propres services de livraison de nourriture et de transport avec chauffeur. Cependant, selon The New York Times, les sanctions prises à l’encontre de son pays après l’invasion de l’Ukraine l’empêche de se développer et d’améliorer ses produits. C’est pour cette raison que la société mère de Yandex, enregistrée à Amsterdam, chercherait à vendre et couper ses liens avec la Russie.

Apparemment, Yandex préparerait la vente des technologies émergentes sur lesquelles elle travaille à des marchés étrangers, puisque celles-ci exigent désormais des technologies et expertises occidentales pour atteindre leur plein potentiel. Yandex chercherait aussi à vendre ses produits déjà bien établis, comme son navigateur internet et ses services de livraison de nourriture et de transport avec chauffeur. Yandex prévoit de continuer de proposer ces produits via sa filiale russe, ce qui signifie très probablement qu’elle devrait trouver des acheteurs à l’intérieur du pays.

Une manœuvre autant politique que technologique

Le fait même que Yandex puisse effectivement prendre ainsi ses distances avec la Russie est un autre problème. Les sources de The Times expliquent que l’entreprise doit d’abord obtenir l’autorisation du Kremlin avant de pouvoir transférer des technologies russes à l’étranger. De plus, elle doit convaincre ses actionnaires quant à ces plans de restructuration avant de pouvoir passer à l’action. Ceci étant dit, l’entreprise a un partisan très puissant derrière elle, Alexei Kudrin, l’ancien ministre des Finances du pays, qui pourrait obtenir facilement les faveurs de Vladimir Poutine. Un rapport du Financial Times explique que Alexei Kudrin rencontrera Vladimir Poutine cette semaine pour discuter du projet de Yandex. Si le président russe approuve, Alexei Kudrin devrait quitter son poste de président de la Chambre d’Audit de Russie pour prendre un poste de direction au sein de la nouvelle structure Yandex.