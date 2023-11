Le game director de Returnal, Harry Krueger, quitte Housemarque

Harry Krueger annonce son départ du studio finlandais Housemarque après presque quinze ans de bons et loyaux services.

Housemarque officialise le départ de Harry Krueger. Programmeur sur Outland en 2009, il deviendra rapidement programmeur en chef sur Resogun puis game director sur Nex Machina. Alors que le projet Stormdiver est annulé, Harry Krueger est de nouveau game director sur Returnal, une exclusivité PS5 commandé directement par Sony Interactive Entertainment. Son succès critique et commercial à l’échelle des attentes de l’éditeur japonais motivera les équipes de Jim Ryan et Hermen Hulst de procéder à une acquisition du studio finlandais.

Today we say Thank You to a colleague and a visionary.

May there be many cycles and welcome to the HMQ Alumni! @harrytkrueger 👩‍🚀https://t.co/OsJbWKT0VJ

— Housemarque (@Housemarque) November 20, 2023