Le free-to-play Disney Pixel RPG se dévoile

En collaboration avec GungHo Online Entertainment, Disney plonge ses célèbres personnages et univers dans un RPG pixel-art pour mobiles.

Tl;dr Disney Pixel RPG sera disponible gratuitement sur iOS et Android.

Disney Pixel RPG comprend des mondes inspirés par des films Disney populaires.

Disney Pixel RPG devrait proposer des microtransactions.

Le lancement est prévu pour 2024.

Disney revient dans l’univers des jeux mobiles

Disney, le géant du divertissement, n’a jamais cessé de nous surprendre. Cette fois-ci, il nous plonge à nouveau dans le monde des jeux mobiles avec l’annonce d’un nouveau jeu gratuit mettant en scène certains de ses personnages les plus emblématiques. Après avoir mis de côté le développement de jeux vidéo pendant une décennie, Disney a récemment réorienté ses priorités vers le divertissement interactif. La preuve en est avec le lancement de plusieurs jeux vidéo ces dernières années qui ont su séduire le public. Disney’s Dreamlight Valley, le simulateur de vie mettant en scène des héros et des méchants adorés, a sans aucun doute été la plus grande sortie récente de l’entreprise.

Disney Pixel RPG, un hommage aux classiques du jeu de rôle

Selon le site web du jeu, Disney espère répéter ce succès avec son dernier né : Disney Pixel RPG. Ce jeu mobile gratuit permet aux joueurs de créer leur propre avatar personnalisé et de partir à l’aventure dans des mondes fantastiques inspirés de films tels que La Petite Sirène, Les Nouveaux Héros et Winnie l’ourson, pour n’en nommer que quelques-uns. L’intrigue du jeu met ces mondes en péril, attaqués par une menace sombre. Les joueurs devront alors s’unir à leurs personnages préférés pour dissiper ce mal. Le jeu est actuellement prévu pour un lancement en douceur au Japon avant une sortie mondiale.

Que faut-il attendre de Disney Pixel RPG ?

Bien que peu d’informations soient disponibles sur Disney Pixel RPG, on peut dire que l’apparence du jeu s’inspire grandement des jeux classiques de Final Fantasy. Le design artistique et l’animation des sprites rappellent fortement un jeu classique de Square. Selon la description disponible sur le site de Pixel RPG, certaines fonctionnalités coûteront de l’argent, ce qui suggère l’intégration de microtransactions. Il est facile d’imaginer que ces dernières pourraient prendre la forme de nouveaux cosmétiques pour l’avatar personnalisé du joueur, voire de nouveaux personnages et mondes.