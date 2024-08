Le film « The Mandalorian & Grogu » de « Star Wars » doit tirer une grande leçon de chasse à la prime de « John Wick »

Le prochain film Star Wars, "The Mandalorian & Grogu", pourrait s'inspirer de la franchise John Wick.

Tl;dr Le prochain film Star Wars : The Mandalorian & Grogu pourrait s’inspirer de la franchise John Wick.

Les deux franchises ont des similitudes, notamment dans leur gestion des chasseurs de primes.

Le film pourrait gagner en intérêt en mettant l’accent sur la Guilde des chasseurs de primes.

Le développement de la Guilde pourrait même remplacer l’histoire de Mandalore dans le film.

L’inspiration de John Wick pour le prochain Star Wars

Le prochain film Star Wars, The Mandalorian & Grogu, pourrait tirer une leçon précieuse de la franchise John Wick sur la manière de traiter ses chasseurs de primes. Alors que Star Wars s’apprête à faire son grand retour sur grand écran avec The Mandalorian & Grogu, le film pourrait bien s’inspirer de John Wick pour gagner en intérêt et en dynamisme.

Des similitudes frappantes entre les deux franchises

Bien que John Wick et The Mandalorian racontent des histoires très différentes, ils partagent certaines similitudes, notamment leurs organisations respectives de guerriers. Ainsi, dans John Wick, on retrouve un vaste réseau d’assassins professionnels, tandis que The Mandalorian met en scène la Guilde des chasseurs de primes. Les deux franchises présentent des réseaux de tueurs à gages avec une structure obscure, une direction mystérieuse et une vague de menaces apparemment interminable.

La Guilde des chasseurs de primes : un élément clé du film

Le film The Mandalorian & Grogu pourrait se concentrer davantage sur l’aspect « chasse à la prime » de la relation entre Din et Grogu. Leurs différentes primes et missions ajoutaient de la variété et de l’excitation à la série, et elles faisaient de The Mandalorian une sorte d’anthologie de l’Ouest située dans l’univers de Star Wars. En reprenant cet accent sur la chasse aux primes régulières, The Mandalorian & Grogu pourrait recapturer l’ambiance des premières saisons de la série, et en s’inspirant de John Wick, il pourrait s’assurer d’être aussi excitant que possible.