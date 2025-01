Le film Pac-Man par Justin Baldoni en suspens suite au procès de Blake Lively

La réalisation du film Pac-Man par Justin Baldoni est désormais incertaine suite à un litige juridique impliquant l'actrice Blake Lively.

Tl;dr Le réalisateur Justin Baldoni est impliqué dans un scandale de harcèlement sexuel.

Un scandale de harcèlement sexuel ébranle Hollywood

Un vent de scandale souffle sur Hollywood, mettant en lumière une querelle entre les co-stars de It Ends With Us, Blake Lively et Justin Baldoni. Ce dernier, qui a non seulement joué mais également réalisé le film à succès, est désormais sous le feu des projecteurs, mais pas pour une bonne raison. Accusé de harcèlement sexuel et de diffamation envers Lively, sa carrière semble être sur une pente glissante.

Pac-Man, projet de film en suspens

Avant la sortie du film, on avait annoncé que Baldoni allait diriger et produire un film en live-action sur le célèbre personnage jaune du jeu vidéo des années 80, Pac-Man, en collaboration avec Bandi Namco Entertainment. Le projet, qui semblait prometteur, est aujourd’hui dans une impasse. Les signes de vie de ce projet sont plutôt sombres, et les chances de voir Baldoni aux commandes semblent minimes.

Des conséquences lourdes pour Justin Baldoni

La situation s’est aggravée pour Baldoni lorsque Blake Lively a déposé une plainte le 21 décembre dernier. Suite à cela, Baldoni et Wayfarer ont été abandonnés par l’agence hollywoodienne WME, qui était leur principale source d’aide pour le financement de leurs projets par des producteurs exécutifs. Avec une réputation en berne à Hollywood, la probabilité que ce projet aboutisse est faible. Tandis que des documents juridiques sont constamment publiés, le réalisateur de It Ends With Us a laissé une marque indélébile dans l’industrie du divertissement, en dépit de ses nombreuses tentatives ratées pour regagner sa popularité.

Il est également rapporté que Baldoni a non seulement mis son film Pac-Man en doute, mais aussi deux autres projets sur lesquels il travaillait. Le potentiel est toujours là, mais les chances de voir Baldoni derrière ces projets semblent très faibles.