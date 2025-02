Le film Minecraft inquiète les fans de la licence

Un nouveau teaser du film Minecraft vient d'être dévoilé et il est étonnamment inquiétant.

Tl;dr Warner Bros. et Legendary Pictures intensifient la promotion du film A Minecraft Movie.

Le prochain film comique d’aventure met en vedette Jason Mamoa et Jack Black.

A Minecraft Movie suit quatre personnages qui se retrouvent dans l’Overworld de Minecraft.

A Minecraft Movie prépare sa sortie

Le 4 avril 2025 approche à grands pas et Warner Bros. Pictures, en collaboration avec Legendary Pictures, intensifie sa campagne marketing pour la prochaine adaptation cinématographique du jeu vidéo culte : A Minecraft Movie. Un nouveau spot de 60 secondes a été dévoilé lors du week-end des All Star Game de la NBA, offrant un aperçu plus approfondi de l’univers en live-action inspiré du jeu Minecraft, l’un des plus vendus de tous les temps.

Des personnages familiers et une intrigue captivante

Le film, qui met en scène Jason Momoa et Jack Black, a suscité la curiosité du public depuis son annonce en 2014. Le projet, qui a vu défiler plusieurs réalisateurs comme Shawn Levy et Rob McElhenney, offre enfin aux fans un aperçu de la vision de Jared Hess pour l’univers ouvert de Minecraft. Le récit suit Garrett Garrison, Henry, Natalie et Dawn qui sont aspirés dans un mystérieux portail vers l’Overworld. Au cours de leur aventure, ils rencontrent le maître artisan Steve et se lancent dans une quête pour retrouver leurs qualités uniques et retourner dans le monde réel.

Des effets spéciaux époustouflants

Le teaser dévoile des scènes nouvelles et prolongées, y compris une explosion complète d’un Creeper, à la grande surprise du personnage de Jason Momoa, Garrett « The Garbage Man » Garrison. L’approche réaliste adoptée par les cinéastes pour recréer l’univers du jeu vidéo est audacieuse, tout en préservant l’aspect pixélisé caractéristique du jeu.

Vers un succès au box-office ?

Depuis les premières apparitions du film ces derniers mois, A Minecraft Movie semble promettre une réalisation à la fois étrangement réaliste et un potentiel succès au box-office.