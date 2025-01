De Aquaman à Lobo, Jason Momoa est un choix parfait pour les fans de DC

L'acteur américain Jason Momoa, qui a brillamment incarné Aquaman, s'apprête à endosser le rôle de Lobo dans Supergirl: Woman of Tomorrow.

L’acteur Jason Momoa, connu pour son rôle d’Aquaman, s’apprête à interpréter un nouveau personnage de l’univers DC : Lobo dans Supergirl : Woman of Tomorrow. Cette annonce, bien que présente dans les rumeurs depuis un certain temps, a été accueillie avec enthousiasme par les fans de DC.

Les réactions des fans ne se sont pas fait attendre. Certains ont partagé leur joie et leur excitation sur les réseaux sociaux. « Enfin ! Il est né pour jouer ce rôle, mais était coincé avec Aquaman », déclare un internaute. Un autre ajoute : « Il a préparé ce rôle toute sa vie. Il n’a même pas besoin d’extensions de cheveux. »

Cependant, tous ne partagent pas le même enthousiasme à l’idée de voir Lobo intégrer l’univers DC. Un fan exprime ainsi ses réserves : « C’est un bon choix de casting, mais je ne suis pas sûr de vouloir voir Lobo dans l’univers DC. Cela dit, c’est le genre de personnage que James Gunn pourrait apprécier. Peut-être feront-ils quelque chose d’amusant avec lui qui me fera l’aimer. Je l’apprécie particulièrement lorsqu’il est juxtaposé à Superman, donc le voir avec Supergirl devrait fonctionner. »

Jason Momoa a confirmé son nouveau rôle sur Instagram, accompagnant son post d’une citation d’une interview passée dans laquelle il exprimait son désir de jouer Lobo : « Ils ont appelé ».

On en pense quoi ?

Le choix de Jason Momoa pour incarner Lobo est une décision audacieuse et prometteuse. Sa prestation passée en tant qu’Aquaman a démontré sa capacité à donner vie à des personnages complexes et charismatiques. Il sera intéressant de voir comment il interprétera Lobo, un personnage provocateur et sans filtres. L’attente est grande et les fans sont impatients de découvrir Momoa dans ce nouveau rôle.