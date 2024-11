Le film d’action-comédie « Le Secret de la cité perdue » fait un carton sur Netflix

Le film d'action comique "The Lost City" fait un carton sur Netflix et se hisse dans le top 10 : découvrez pourquoi les spectateurs l'adorent.

Tl;dr « The Lost City » monte rapidement dans le Top 10 de Netflix.

Le film mêle aventure et comédie de façon divertissante.

En dépit de son côté prévisible, le film offre une bonne dose de divertissement.

Un vent d’aventure souffle sur Netflix avec « The Lost City »

Difficile de passer à côté du phénomène « The Lost City ». Le blockbuster d’action de 2022 a récemment fait une ascension fulgurante dans le classement de Netflix, se hissant à la deuxième place et menaçant même de prendre la première. Un exploit notable, surtout lorsque l’on sait que le film a dû rivaliser avec des succès tels que la comédie romantique « Meet Me Next Christmas » ou le thriller « Time Cut ».

Une aventure palpitante portée par un duo charismatique

« The Lost City » a su séduire le public grâce à son mélange réussi d’aventure et de comédie. Avec Sandra Bullock et Channing Tatum en vedettes, le film propose une aventure trépidante qui revisite avec créativité et humour les codes du genre. Dès sa sortie, ce divertissement populaire a créé l’événement, engrangeant près de 200 millions de dollars dans le monde.

Un scénario rocambolesque qui promet des moments hilarants

Le film suit les péripéties de Loretta Sage, une romancière solitaire interprétée par Bullock, qui est enlevée par un milliardaire excentrique persuadé qu’elle peut lui faire découvrir un trésor caché décrit dans son dernier livre. Loretta se retrouve alors plongée dans une véritable aventure, aidée dans sa quête par Alan, le naïf mais déterminé modèle de couverture de ses romans, joué par Tatum. Leur « voyage dans la jungle parsemé de dangers et de rencontres hilarantes », ainsi que leur alchimie naissante, ajoutent une touche romantique à cette aventure mouvementée.

« The Lost City », un divertissement à ne pas manquer ?

« The Lost City » a su conquérir le cœur des abonnés Netflix, qui lui ont attribué une note solide de 79% sur Rotten Tomatoes, et même un score d’audience encore meilleur de 83%. Si le film n’est pas exempt de clichés et d’humour parfois plat, il possède tous les ingrédients d’un bon divertissement. Comme le dit si bien Linda Holmes de NPR : « En tant que comédie délirante mettant en scène deux acteurs extrêmement charismatiques qui sont parfaitement assortis, il comble un certain besoin très, très efficacement. » Alors, si vous cherchez une distraction légère avec une distribution étoilée et un scénario amusant, « The Lost City » pourrait bien être votre prochain choix de film.