Le FBI alerte sur les convertisseurs de fichiers gratuits en ligne infestés de malwares

Le FBI met en garde contre l'utilisation de convertisseurs de fichiers gratuits en ligne qui peuvent infecter votre ordinateur avec des logiciels malveillants.

Tl;dr Les services de conversion de fichiers en ligne sont utilisés pour diffuser des malwares.

Les cybercriminels créent des sites malveillants se présentant comme des convertisseurs.

Il est recommandé d’utiliser des logiciels de conversion légitimes et de protéger son ordinateur avec un antivirus.

L’arnaque du convertisseur de fichiers

Peu importe votre niveau de compétence technique, vous avez probablement déjà utilisé un convertisseur de fichiers en ligne gratuit pour transformer rapidement un document d’un format à un autre. Pourtant, le FBI met en garde contre ces outils, désormais utilisés par des pirates informatiques pour propager des malwares sur des ordinateurs vulnérables.

Une menace insidieuse

Convertir un PDF en DOC ou une image WebP en JPEG peut sembler une tâche simple. Toutefois, les cybercriminels ont saisi cette opportunité pour créer des sites malveillants. Au lieu de convertir un type de fichier en un autre, ces sites installent en réalité des malwares sur votre ordinateur. L’« innocuité » apparente de ces outils facilite l’adhésion des utilisateurs, souvent attirés par des publicités malveillantes en haut des résultats de recherche.

Les conséquences d’une infection

Une fois installé sur l’ordinateur de la victime, le malware utilisé dans cette campagne peut voler des informations personnelles, des numéros de sécurité sociale, des données financières et même des jetons de session utilisés pour contourner l’authentification à plusieurs facteurs. Le plus gros problème avec cette nouvelle arnaque est que de nombreuses victimes ne réalisent pas que leurs ordinateurs ont été infectés avant qu’il ne soit trop tard. Une telle infection peut vous faire perdre l’accès à votre ordinateur à cause d’un ransomware ou vous pouvez même être victime de vol d’identité.

La protection contre les malwares

Pour éviter cette nouvelle menace, le FBI recommande de garder son calme et de réfléchir avant de cliquer. Au lieu de chercher des convertisseurs de fichiers gratuits en ligne, vérifiez si les logiciels que vous avez déjà installés ont cette fonctionnalité. De plus, assurez-vous d’utiliser le meilleur logiciel antivirus sur votre PC ou le meilleur logiciel antivirus pour Mac sur votre ordinateur Apple. Ces logiciels scannent tous vos fichiers existants à la recherche de malwares et peuvent vous avertir lorsque vous êtes sur le point de télécharger un fichier contenant un malware.

Les pirates informatiques adorent exploiter les failles faciles à atteindre, et les convertisseurs de fichiers en ligne sont leur dernière cible pour inciter les utilisateurs à infecter leurs propres ordinateurs. Il est donc essentiel de pratiquer une bonne hygiène informatique et de se tenir informé des dernières arnaques en ligne.