Le directeur de Waymo l’annonce : il n’y aura plus de klaxon intempestif entre les voitures

Il a organisé un livestream minimaliste depuis un parking pour partager la nouvelle.

TL;DR Les taxis autonomes de Waymo ne klaxonnent plus entre eux.

Un programme correctif a été appliqué malgré certaines résistances.

Le service Waymo est disponible dans plusieurs grandes villes américaines.

Fin du concert de klaxons des voitures autonomes Waymo

Auparavant, les voitures autonomes Waymo se klaxonnaient entre elles, provoquant un véritable vacarme. Aujourd’hui, cela ne se produit plus, un changement accueilli avec soulagement par les résidents locaux. Vishay Nihalani, Directeur des Produits et Opérations chez Waymo, a confirmé cette nouvelle lors de sa récente apparition sur la diffusion en direct de Sophia Tung, une ingénieure logiciel.

Un patch en réponse à une nuisance sonore

Le constat de ces klaxons intempestifs avait poussé Waymo à déployer un correctif logiciel. Cependant, des rapports de la « NBC Bay Area » indiquaient que malgré la correction, les taxis continuaient de se klaxonner. Madame Tung, résidant à proximité, avait alors décidé de mettre en place un livestream pour enregistrer ce concert nocturne.

Une parade musicale ponctuée de klaxons

Tout bon livestream se doit d’avoir une bande son, et celui de Tung ne faisait pas exception. Elle incorporait de la musique lo-fi, dans le style très en vogue sur YouTube, notamment avec la fameuse « LoFi Girl ». Le titre de son livestream, « Self Driving Taxi Depot Shenanigans To Relax/Study To », rendait hommage à cette chaîne populaire. Malheureusement, même après le déploiement du correctif, les voitures klaxonnaient encore à 4 heures du matin.

Waymo : un service en expansion

Le service Waymo, suite à une mise à jour, est désormais accessible aux habitants de San Francisco, Phoenix et une partie de Los Angeles. L’entreprise a annoncé en mai effectuer 50 000 voyages payants par semaine. À San Francisco, on peut toujours écouter le livestream de Tung, cette fois-ci sans le bruit des klaxons.