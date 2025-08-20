Le créateur et les acteurs de Family Guy dévoilent enfin l’affrontement tant attendu entre Lois et Stewie

Le créateur de Family Guy et les membres du casting reviennent sur la confrontation tant attendue entre Lois et Stewie, évoquant les coulisses, les enjeux scénaristiques et l’impact de cette séquence marquante dans l’histoire de la série animée.

Tl;dr Lois et Stewie vont dialoguer pour la première fois.

L’épisode événementiel sera le 450e de Family Guy.

La série est déjà renouvelée jusqu’à la saison 27.

Un dialogue inédit entre Lois et Stewie

Après plus de deux décennies à alimenter les tensions familiales, Family Guy s’apprête à franchir un cap inattendu : pour la première fois, une véritable conversation va s’installer entre Stewie et sa mère, Lois. Cette rencontre au sommet, révélée en marge du dernier Comic-Con de San Diego, devrait s’imposer comme l’un des temps forts de la saison prochaine. La série animée, célèbre pour ses situations absurdes et ses conflits familiaux déjantés, laisse ainsi entrevoir une facette plus intime de son univers.

L’épisode marquant d’une série qui ne s’essouffle pas

L’événement devrait coïncider avec le 450e épisode — un jalon remarquable, comme l’a confié l’un des producteurs exécutifs, Alex Sulkin. Jusqu’ici, seul le chien de la famille, Brian, servait d’intermédiaire avec Stewie. Mais cette fois, un concours de circonstances aussi improbable que cocasse va permettre à Lois de communiquer directement avec son fils cadet. « Ils avaient beaucoup à se dire. » a glissé Sulkin lors d’un entretien accordé à Collider.

L’humour laisse place à l’émotion

Pour donner vie à cette scène si particulière, l’équipe n’a pas hésité à sortir des sentiers battus. L’interprète de Lois, Alex Borstein, a évoqué une session d’enregistrement en direct – bien loin des méthodes traditionnelles – afin de capturer toute la nuance émotionnelle du dialogue : « C’était très touchant. C’était vraiment intéressant. ». Elle a également partagé les défis rencontrés durant la pandémie pour enregistrer sa voix depuis l’étranger — entre cabines improvisées et conditions acoustiques loin d’être idéales.

Qu’attendre pour la suite ?

Ce fameux échange ne se contentera pas d’accumuler les gags habituels : il abordera frontalement les rancœurs passées du duo mère-fils. Exit les flashbacks convenus ; place à des questions directes et profondes du type « Pourquoi tu me détestes ? ». Les spectateurs peuvent donc s’attendre à une confrontation aussi drôle que poignante.

En attendant ce tournant narratif prévu dans la saison 24 sur Hulu dès octobre — avec même un épisode spécial Halloween programmé le 6 — rappelons que Family Guy n’est pas près de tirer sa révérence. La série bénéficie déjà d’une prolongation jusqu’à sa 27e saison… De quoi promettre encore quelques beaux règlements de comptes chez les Griffin.