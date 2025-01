Le créateur de The Penguin réagit à la théorie secrète du méchant de Batman

Le créateur de The Penguin se confie sur la théorie secrète du méchant de Batman.

Des nouveaux venus dans l’univers de Batman

Dans le feuilleton The Penguin, le personnage d’Oz Cobb, interprété par Colin Farrell, a agité le monde des super-vilains de Batman. En devenant le nouveau baron du crime de Gotham City, Oz a réussi à déjouer des figures emblématiques comme Sal Maroni, un gangster rival responsable de la transformation de Harvey Dent en Double-Face, et Sofia Falcone, demi-sœur de Catwoman. Cette dernière a pris les rênes après l’assassinat de son père par le Riddler. En outre, la série, une production de DC Studios et HBO, a introduit des versions de méchants de Batman moins connus comme Magpie, Squid et Dr. Ventris/Mirror Man.

Le mystère du Dr Julian Rush

En tant que psychiatre en chef de l’hôpital d’État d’Arkham, Ventris a soumis Sofia, incarcérée, à une thérapie par électrochocs, déclenchant une obsession chez son psychiatre, le Dr Julian Rush. Des spéculations ont émergé concernant l’identité réelle de Rush, qui n’a pas de correspondance dans les bandes dessinées. Certains pensent qu’il pourrait être le psychiatre dévoyé Hugo Strange, connu pour ses expérimentations sur les détenus d’Arkham Asylum, ou le psychologue Dr Jonathan Crane, alias l’effrayant super-vilain Scarecrow. Les fans ont remarqué ce qui ressemblait à un masque en toile de jute et un gant à doigts d’aiguille dans le bureau de Rush, rappelant les accessoires utilisés par Scarecrow pour injecter ses toxines de peur. Alors, Rush était-il Scarecrow ? La réponse est non.

Focus sur l’histoire de Sofia

Lauren LeFranc, créatrice et showrunner de la série The Penguin, a décidé de ne pas faire allusion à certains des détenus les plus infâmes des bandes dessinées. Elle a préféré mettre l’accent sur le parcours de Sofia lors de ses dix années d’incarcération à Arkham, où sont également enfermés d’autres super-vilains de Batman comme le Riddler et le Joker. « Nous racontons l’histoire de Sofia, et nous voulions que vous soyez plongés dans sa perspective », a déclaré LeFranc.

Tous les épisodes de The Penguin, avec Colin Farrell et Cristin Milioti, sont disponibles en streaming sur Max.