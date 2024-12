Le créateur de PUBG explore de nouveaux horizons avec PlayerUnknown Productions

Brendan Greene s'attaque à un nouveau défi : créer des mondes virtuels vastes et dynamiques où les joueurs vivront des aventures uniques.

Tl;dr Brendan Greene est toujours aux commandes de PlayerUnknown Productions.

PlayerUnknown Productions prépare trois jeux innovants, dont un est déjà disponible en pré-commande.

Le moteur interne Melba a été créé pour développer de futurs jeux.

L’ambition de PlayerUnknown Productions

PlayerUnknown Productions, fondé par Brendan Greene, a pour objectif de redéfinir les jeux de survie en utilisant des technologies avancées comme l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. Après le succès monumental de PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), qui a révolutionné l’industrie des jeux de tir en ligne, Brendan Greene s’est lancé dans un projet plus ambitieux. Depuis 2021, son studio travaille sur une série de jeux qui visent à créer des mondes virtuels d’une échelle inédite. Le premier d’entre eux, Prologue, promet une expérience de survie immersive dans un monde ouvert et réaliste.

Prologue : un monde ouvert d’une ampleur inédite

Prologue est un jeu de survie en monde ouvert où les joueurs devront tester leurs compétences pour survivre dans un environnement dynamique. Avec un terrain immense de 100 kilomètres carrés, le jeu offre un cadre très réaliste, alimenté par des outils de machine learning et d’IA. Ce monde virtuel se renouvelle à chaque nouvelle session, offrant une expérience unique à chaque fois. L’objectif de Prologue est de créer un terrain vaste, interactif et évolutif, qui deviendra la base des futurs titres de la série. Il sera disponible sur Steam, en accès anticipé, afin de recueillir les retours des joueurs pour ajuster le gameplay.

Preface : une démo technologique pour l’avenir

En plus de Prologue, PlayerUnknown Productions propose une démo technologique gratuite, Preface: Undiscovered World, qui met en avant son moteur de jeu maison, Melba. Cette démo offre un premier aperçu des capacités de l’outil qui servira à créer les mondes des futurs jeux de la série. Preface: Undiscovered World montre comment Melba peut générer des environnements réalistes et interactifs, un prélude aux ambitions encore plus grandes de la société, notamment avec Project Artemis. Ce dernier projet vise à créer un monde de taille terrestre où les joueurs pourront interagir et façonner leur propre expérience, dans un cadre qui rappelle les ambitions du métavers.

L’avenir de la survie et de la technologie de génération de mondes

Le projet à long terme de Brendan Greene, Project Artemis, vise à offrir aux joueurs une expérience immersive dans un monde vaste et modulable à l’échelle de la planète. Ce jeu ne sera pas qu’une simple aventure, mais un environnement où chaque joueur pourra créer sa propre réalité. Pour ce faire, PlayerUnknown Productions mise sur une technologie de génération de terrain basée sur des données réelles, combinée à des systèmes intelligents qui reproduisent des phénomènes naturels comme la météo et les changements environnementaux. Cette approche innovante devrait permettre aux joueurs de vivre des expériences uniques, évolutives et défiantes dans un monde en perpétuelle transformation.