Le cloud gaming de Xbox débarque sur certains modèles de Fire TV Stick d’Amazon

TL;DR Jeu en nuage Xbox désormais accessible sur Amazon Fire TV sticks.

Disponible uniquement pour abonnés Game Pass Ultimate, coûte environ 17$ par mois.

Accessibilité à un vaste catalogue de jeux, offre des extras comme l’accès à EA Play.

Il est aujourd’hui plus facile de jouer à vos jeux Xbox préférés grâce à l’accessibilité rendue possible sur les clés Amazon Fire TV. Cette évolution marque un grand pas pour l’accessibilité du jeu vidéo, en offrant une voie très économique pour profiter des dernières sorties sur le marché.

La gratuité a ses limites

Néanmoins, pour profiter de ce service, certaines conditions doivent être remplies. Tout d’abord, le service de jeu en nuage Xbox est exclusivement disponible pour les abonnés à Game Pass Ultimate. Cette formule, la plus coûteuse, représente un investissement d’environ 17 dollars par mois, une somme non négligeable pour certains portefeuilles. De plus, la fonctionnalité n’est compatible qu’avec les modèles Fire TV Stick 4K et Fire TV Stick 4K Max.

L’accès à un vaste catalogue de titres

Toutefois, au-delà de ces contraintes, posséder un abonnement Game Pass Ultimate confère beaucoup de privilèges. En effet, ce dernier donne accès à une imposante bibliothèque de titres. Cela comprend aussi bien les dernières parutions AAA, comme Starfield et Forza Horizon 5, que des indépendants renommés tels que Sea of Stars et Death’s Door. C’est probablement la meilleure plateforme de streaming de jeux sur la planète.

Des avantages supplémentaires

En alignement sur le modèle de toute plateforme de streaming, les jeux apparaissent et disparaissent à volonté. Mais avec ce type d’abonnement, vous bénéficiez également d’accès au multijoueur en ligne, aux sorties du jour un (comme le prochain jeu Indiana Jones) et à diverses réductions. Par ailleurs, « les abonnés reçoivent aussi un bonus d’adhésion à EA Play« , un avantage intéressant pour beaucoup de gamers.

En somme, bien que le service présente certaines limites, les avantages qu’il offre font de lui un choix de taille pour les amateurs de jeux vidéo actuels.