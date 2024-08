Le charmant jeu de construction « Tiny Glade » débarque sur Steam le 23 septembre

Détendez-vous et amusez-vous à construire les plus adorables mini-châteaux, cottages et hameaux.

TL;DR Tiny Glade, un jeu de construction relaxant, sortira le 23 septembre.

Le jeu évite le stress habituel des jeux de construction.

Une démo de Tiny Glade est disponible sur Steam.

Dites bonjour à Tiny Glade, un vrai petit plaisir, dès le 23 septembre

Le monde des jeux sur internet est sur le point d’accueillir un nouvel arrivant, Tiny Glade. En jouissant d’une anticipation considérable, ce jeu de construction de château, qui a suscité un « Awwwww, n’est-ce pas mignon ? » collectif sur Internet, a enfin une date de sortie. Wholesome Games, l’entreprise derrière cette sortie très attendue, a dévoilé dans une nouvelle bande-annonce que Tiny Glade sera disponible dès le 23 septembre sur Steam.

Un retour à l’essentiel

Faisant fi du crédo compétitif habituel des jeux de construction, Tiny Glade choisit de nuancer cette dynamique. Alors que la construction de villes et de métropoles virtuelles massives peut parfois devenir stressante, Tiny Glade entend réinventer l’expérience de jeu en supprimant tous ces obstacles municipaux agaçants. Le jeu offre un bonheur simple : la joie pure de créer, sans souci de taxes sur les eaux usées, de zones industrielles ou de monstres géants.

Construire pour le plaisir de construire

Avec Tiny Glade, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité, construisant d’énormes châteaux imposants ou de petits hameaux britanniques adorables digne d’une histoire d’amour à l’époque élisabéthaine. Mais le détail ne s’arrête pas là. Pendant que vous construisez votre mur de briques ou votre toit carrelé, vous pouvez voir chaque brique, chaque carreau prendre forme de manière progressive, comme s’ils sortaient de l’air même pour donner vie à vos créations.

Tiny Glade : une expérience de jeu tout simplement différente

Ici, tout est ajustable, déplaçable et décorable. Vous pouvez même modeler le relief, créant des collines ou aplanissant le terrain pour aménager un étang cristallin agrémenté de nénuphars, d’arbres et même de la faune comme les canards.

Et, pour couronner le tout, vous n’avez pas à craindre que vos heures de dur labeur soient détruites par des hordes envahissantes ou des factions belliqueuses. Comme le montre ce trailer, il semble que Tiny Glade se place comme la version détente du monde du gaming, comparable à prendre un long bain chaud.