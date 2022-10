Le casque de réalité mixte d’Apple semble se préciser

Le casque de réalité mixte d'Apple se précise. Avec un scanner rétinien pour l'authentification ?

Le casque de réalité mixte d’Apple dont on parle depuis si longtemps pourrait avoir quelques très belles cartes dans sa manche. Des sources de The Information affirment que l’appareil disposerait d’un système de scanner rétinien pour l’authentification et les paiements. Cela permettrait d’acheter des apps et même de simplifier l’utilisation multi-utilisateur. Apple n’a, évidemment, pas commenté, mais la firme de Cupertino aurait racheté le créateur des lunettes avec suivi oculaire SensoMotorics en 2017 avec cette idée en tête. L’analyste Ming-Chi Kuo déclarait en 2021 que Primax fournirait les modules de suivi oculaire et ceux-ci prendraient en charge la détection de l’iris.

Le casque de réalité mixte d’Apple se précise

Le casque pourrait aussi avoir quelques avantages par rapport au Meta Quest Pro annoncé tout récemment. Deux des 14 caméras qui seraient embarquées serviraient à suivre vos jambes, lui donnant un avantage dans le suivi de tout votre corps par rapport aux 10 caméras du casque de Meta – qui n’en a aucune centrée sur les jambes). L’utilisation d’aluminium, de tissu et de verre de ces lunettes devraient aussi permettre de peser moins lourd que les 450 grammes du Quest Pro.

Avec un scanner rétinien pour l’authentification ?

De précédentes rumeurs suggéraient aussi la présence d’autres fonctionnalités premium, dont des écrans très haute résolution, un suivi des expressions faciales très détaillé et même la possibilité de fixer des verres correcteurs. Le casque serait propulsé par la puce M2 des derniers Mac, mais pourrait utiliser un taux de rafraîchissement assez faible pour préserver l’autonomie plutôt que l’impression de réalisme à l’œil.

Plusieurs fuites indiquaient aussi un lancement possible dans le courant de l’année 2023. La question est de savoir si un produit fini sera disponible. Plusieurs rumeurs laissaient entendre un tarif de 3 000 $. Davantage de fonctionnalités que le Quest Pro à 1 500 $, certes, mais pas le même tarif. Ce tarif pourrait limiter sérieusement la clientèle de ce casque.