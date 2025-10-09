Le budget supposé de la saison 5 de Stranger Things atteint des sommets inégalés pour une série télévisée

La cinquième saison de Stranger Things s’annonce comme l’une des plus coûteuses de l’histoire de la télévision, selon les rumeurs qui circulent autour de son budget exceptionnellement élevé, établissant un nouveau record pour une série.

Tl;dr Budget record de 50-60 millions $ par épisode.

Sortie de la saison 5 en trois temps dès novembre.

Épisodes aussi longs que des films, forte attente.

Un final sous pression et au budget démesuré

La saga Stranger Things s’apprête à tirer sa révérence dans une atmosphère de fébrilité rarement vue sur le petit écran. Alors que la dernière saison est annoncée pour la fin d’année, un chiffre retient l’attention : chaque épisode de cette cinquième salve aurait coûté entre 50 et 60 millions de dollars, selon un rapport publié par Kim Masters sur Puck. De quoi placer la série portée par les frères Duffer sur le podium des productions télévisées les plus chères jamais réalisées, côtoyant ainsi le mastodonte « The Lord of the Rings: The Rings of Power » et ses fameux épisodes à 58 millions.

Des épisodes hors normes, proches du format cinéma

Ce n’est pas tout : la saison précédente avait déjà défrayé la chronique avec des chapitres dépassant allègrement l’heure, certains flirtant même avec les deux heures et demie. Cette tendance se confirme pour le grand final. D’après les mêmes sources, les prochains épisodes devraient osciller entre 90 minutes et deux heures chacun. Une ambition scénaristique qui contribue largement à expliquer ces montants inédits — et qui transforme chaque épisode en véritable événement cinématographique.

L’attente, entre impatience et vertige temporel

Difficile pour les fans de rester patients : plus de six ans séparent désormais la saison 3 de ce dénouement tant espéré. Pour ponctuer cette attente, la diffusion se fera en trois temps : les quatre premiers épisodes débarqueront le 26 novembre prochain sur Netflix, suivis de trois autres au jour de Noël, puis l’épisode final le soir du réveillon du 31 décembre. Ainsi, depuis 2016 et ses débuts fracassants, seules 17 aventures auront vu le jour en près de sept ans — soit moins de trois par an.

Une marque vitrine pour Netflix malgré les défis

En interne, la pression monte. D’autant que Stranger Things, série phare depuis son lancement, fait figure d’identité incontournable du catalogue Netflix. Malgré des succès tels que « Squid Game » ou « Bridgerton », peu d’œuvres originales ont réussi à fédérer une communauté aussi fidèle ni à générer un tel phénomène pop culture. À l’heure où d’autres productions sont désormais soumises à des restrictions budgétaires drastiques chez le géant du streaming, ce pari financier monumental s’explique donc par une volonté assumée d’offrir une sortie magistrale au programme vedette.

Pour résumer, voici quelques repères clés concernant cette ultime saison :

Dépassement historique du budget par épisode dans l’histoire des séries.

Séquençage inédit de la sortie finale sur plus d’un mois.

Nouveaux épisodes ultra-longue durée pour clore la saga en beauté.

Il ne reste plus qu’à découvrir si cet investissement colossal permettra d’éviter l’écueil d’une conclusion décevante — hantise des fans depuis le précédent laissé par « Game of Thrones ».