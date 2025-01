L’avenir de TikTok aux États-Unis suspendu à une décision judiciaire

Face à une échéance critique, l'application de partage de vidéos TikTok défend ses droits et ceux de ses utilisateurs devant les juges américains.

Tl;dr TikTok conteste devant la Cour suprême une loi qui impose sa vente ou son interdiction aux États-Unis, invoquant une violation de la liberté d’expression.

TikTok argue que la vente est irréalisable en raison des restrictions chinoises sur l’algorithme, et que cette loi affecterait également les droits des créateurs de contenu.

Le gouvernement américain justifie la loi par des préoccupations de sécurité nationale, tandis que des enjeux politiques complexifient davantage le débat.

Une loi controversée sur le point d’entrer en vigueur

La loi intitulée Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act impose à ByteDance, la maison mère de TikTok, de vendre ses opérations américaines avant le 19 janvier 2025, sous peine d’interdiction. Cette législation, adoptée en avril 2024 par le président Biden, vise à protéger les données des citoyens américains contre des risques présumés d’espionnage par le gouvernement chinois. Cependant, TikTok conteste la faisabilité de cette vente, soulignant les conséquences irréversibles pour l’application et ses utilisateurs.

Une atteinte aux droits constitutionnels selon TikTok

L’avocat de TikTok, Noel Francisco, a plaidé devant la Cour suprême que la loi viole les droits du réseau social et de ses utilisateurs garantis par le Premier Amendement. Selon lui, l’algorithme « For You », au cœur de l’application, représente une forme d’expression protégée par la liberté d’expression. Il a également souligné que, même avec un délai supplémentaire, la vente de TikTok serait irréalisable, notamment en raison des restrictions imposées par la Chine sur l’exportation de technologies sensibles comme l’algorithme.

Des répercussions pour les créateurs de contenu

Jeffrey Fisher, avocat des créateurs de contenu TikTok, a argumenté que la loi porte atteinte à leurs droits en leur interdisant de collaborer avec l’éditeur de leur choix. Il a souligné que ces créateurs, dont beaucoup dépendent de la plateforme pour leur travail, subiraient des pertes importantes si TikTok disparaissait ou devenait une version altérée sous contrôle américain. Ces enjeux économiques et créatifs ajoutent un poids supplémentaire au débat.

Une question de sécurité nationale et de politique

Le gouvernement américain, tout en défendant la loi, affirme que TikTok représente une menace pour la sécurité nationale. Pourtant, la situation a pris une tournure politique complexe avec le soutien inattendu du président-élu Donald Trump, qui s’était pourtant opposé à TikTok par le passé. Trump a demandé à la Cour de suspendre la loi, arguant que son entrée en vigueur, un jour avant son investiture, limite sa capacité à gérer la politique étrangère des États-Unis. Ce contexte met en lumière les enjeux à la fois technologiques, constitutionnels et diplomatiques.