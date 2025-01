Face au bannissement de TikTok aux USA, Triller passe à l’action

L'application musicale Triller tente d'attirer les créateurs TikTok avec un outil permettant sauvegarder leurs vidéos.

Tl;dr Triller a lancé SaveMyTikToks, un outil pour sauvegarder les vidéos des créateurs TikTok.

L’interdiction imminente de TikTok aux États-Unis a poussé Triller à proposer cette alternative pour sécuriser les contenus des utilisateurs.

Malgré cette initiative, de nombreux créateurs préfèrent rester sur des plateformes établies comme YouTube et Instagram, plutôt que d’adopter Triller.

SaveMyTikToks, un outil stratégique pour Triller

Développé avec la technologie d’Amplify.ai, l’outil SaveMyTikToks de Triller permet aux créateurs TikTok de sauvegarder leurs vidéos et même les informations de profil pour ensuite les transférer vers un compte Triller. Malgré la promesse d’un processus simple, il requiert plusieurs étapes, ce qui pourrait freiner certains utilisateurs. Cet outil vise à offrir une alternative aux créateurs face à une éventuelle interdiction de TikTok aux États-Unis.

La menace de bannissement de TikTok

Le bannissement de TikTok, prévu pour le 19 janvier 2025, découle de préoccupations liées à la sécurité nationale en raison des liens de ByteDance, la maison mère de TikTok, avec la Chine. La loi a été adoptée en avril 2024 avec un soutien bipartisan. Toutefois, l’avenir de cette interdiction reste incertain depuis que Donald Trump, président fraîchement élu, a demandé à la Cour suprême de suspendre la décision. Donald Trump, qui compte 14,7 millions de followers sur TikTok, a souligné l’importance de l’application en tant que moyen unique d’expression et de discours politique. Cette situation crée une incertitude pour les créateurs, inquiets pour leur audience et leurs revenus.

TikTok sur la sellette…

Les créateurs TikTok multiplient les messages pour rassurer leurs abonnés et les diriger vers d’autres plateformes comme YouTube ou Instagram. Des hashtags comme #tiktokban (543.000 vidéos) et #tiktokbanned (103.000 vidéos) témoignent de leur inquiétude. Cependant, peu d’entre eux semblent envisager un transfert vers Triller, qui ne bénéficie pas de la même popularité. En parallèle, ByteDance a déjà proposé Lemon8, une autre application, comme solution de secours. Malgré les efforts de Triller, les créateurs préfèrent les plateformes où ils possèdent déjà une audience établie et des outils de monétisation performants.

Les défis pour Triller

Triller fait face à plusieurs défis malgré ses initiatives. Son entrée en bourse en octobre 2024 a été suivie d’une baisse constante de la valeur de ses actions, qui s’élèvent aujourd’hui à 2,50 $. L’entreprise est également impliquée dans des litiges financiers, dont une dette de 35,5 millions de dollars. Pour redresser la situation, Triller a nommé Sean Kim, ancien cadre de TikTok, comme PDG en décembre 2024. Ce dernier prévoit une refonte de l’application pour attirer davantage d’utilisateurs. Cependant, l’avenir de Triller reste incertain dans un marché dominé par des géants comme Instagram et YouTube.