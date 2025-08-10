L’avenir de Destination Finale éclairci après le succès en salles de Bloodlines

Après le passage de Bloodlines sur les écrans, le sort de la franchise Destination Finale se précise. Les résultats au box-office du dernier opus influencent directement l’avenir de cette série culte, très attendue par ses fans.

Tl;dr Un nouveau Destination Finale officiellement annoncé.

officiellement annoncé. Bloodlines : plus gros succès critique et public de la saga.

Lori Evans Taylor confirmée au scénario du septième opus.

La saga Final Destination, un retour sous haute tension

Après l’engouement inattendu suscité par Destination Finale : Bloodlines, la franchise culte de l’horreur prépare déjà son prochain chapitre. La nouvelle est tombée ce vendredi via The Hollywood Reporter : un tout nouvel opus vient d’être officiellement lancé. Pour les fans, cette annonce résonne comme une promesse de frissons renouvelés, d’autant que c’est Lori Evans Taylor, déjà à l’œuvre sur le précédent volet, qui signera le scénario.

Une réussite critique et publique inattendue

Le sixième film, sorti récemment, a non seulement cartonné au box-office mondial avec plus de 285 millions de dollars récoltés pour un budget modeste de 50 millions, mais il s’est aussi attiré les faveurs des critiques. Sur Rotten Tomatoes, le film affiche aujourd’hui un impressionnant taux de satisfaction de 93 %, loin devant les 49 % obtenus par le tout premier opus en 2000. Un vrai tour de force pour une série installée depuis plus de vingt ans dans l’imaginaire collectif des amateurs de sensations fortes.

L’univers Destination Finale : héritage et renouveau

Petit rappel pour ceux qui auraient perdu le fil : la franchise Destination Finale, née en 2000 chez New Line Cinema, repose sur une mécanique bien huilée où les protagonistes échappent à des tragédies mortelles grâce à des prémonitions… avant que la Mort elle-même ne vienne réclamer son dû, inlassablement. Chaque film ajoute sa pierre à l’édifice en étoffant une mythologie désormais complexe, notamment grâce à l’ordre canonique suivant :

Destination Finale 5

Destination Finale

Destination Finale 2

Destination Finale 3

Destination Finale 4

Destination Finale : Bloodlines

Avec son intrigue hybride – à la fois préquelle et suite – portée par Zack Lipovsky et Adam Stein à la réalisation, Bloodlines a su séduire sur tous les plans.

Les coulisses du prochain épisode

Pour ce septième volet très attendu, la production réunira quelques piliers historiques de la saga tels que Craig Perry, mais aussi des figures désormais incontournables comme la scénariste principale, tandis que l’on retrouvera à la production exécutive des noms comme Toby Emmerich. À noter enfin que ceux qui souhaiteraient (re)découvrir le phénomène peuvent dès maintenant retrouver le dernier opus en streaming sur HBO Max. Reste à savoir si cette nouvelle aventure saura encore surprendre et effrayer un public exigeant…