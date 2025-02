L’Apple iPhone SE 4 pourrait marquer un grand pas en arrière

La prochaine version économique d'Apple, l'iPhone SE 4, semble révéler un pas en arrière considérable selon une récente annonce, suscitant des interrogations sur les choix technologiques du géant de l'électronique.

Tl;dr L’iPhone SE 4 devrait être doté d’un écran OLED, Face ID et d’une puce A18.

Une fuite suggère que le modèle de base n’aurait que 64GB de stockage interne.

Des options de stockage plus importantes seraient disponibles à des prix plus élevés.

Un nouvel iPhone aux caractéristiques impressionnantes

Selon les rumeurs qui circulent, l’arrivée de l’iPhone SE 4 est imminente et Apple semble déterminé à marquer le coup avec cette première mise à jour de la série depuis trois ans. Les amateurs de la marque à la pomme peuvent s’attendre à un écran OLED en plein écran, à Face ID, à un port USB-C et à la puissante puce A18. Cependant, une nouvelle fuite pourrait révéler un potentiel bémol à ces avancées prometteuses.

Un hic au niveau du stockage ?

Le site persan Toranji a partagé une liste de vente du prochain appareil qui semble provenir d’un site chinois. Bien que le texte soit presque entièrement en mandarin, une partie est clairement lisible pour les anglophones : « 8GB + 64GB ». Cela signifie un respectable 8GB de RAM – attendu, étant donné qu’il s’agit du minimum requis pour faire fonctionner Apple Intelligence – mais un maigre 64GB d’espace de stockage interne. Et compte tenu du fait que les iPhones n’ont jamais eu de stockage extensible, cela peut s’épuiser rapidement : iOS 18 nécessite actuellement environ 10GB, et Apple Intelligence est censé en consommer 7GB à lui seul.

L’espoir demeure

S’il est vrai que cette nouvelle peut sembler décevante, il y a toutefois quelques raisons d’espérer. En effet, il arrive que les détaillants listent les articles à venir avec des spécifications spéculatives en guise de place-holder. Il est donc possible qu’Apple ait d’autres plans en tête. Mais même si l’information divulguée est exacte, le modèle à 64GB n’est que l’un des trois configurations possibles. Deux autres options sont prévues : « 8GB+128GB » et « 8GB+256GB ».

Une question de prix

Cependant, le modèle de base est généralement le plus vendu, de nombreux consommateurs opteront pour le modèle à 64 Go par défaut, sans se rendre compte que des problèmes de stockage les attendent. De plus, il faut noter qu’Apple a tendance à facturer assez cher pour augmenter le stockage de base. Avec le dernier SE, passer à 128 Go et 256 Go coûtait respectivement 50$ et 150$ supplémentaires. En supposant que cette tendance se poursuive et que le prix de départ soit de 499$, cela signifie que vous devrez débourser 549$ pour 128 Go et 649$ pour 256 Go.

Il ne reste plus qu’à attendre l’annonce officielle d’Apple pour en savoir plus. Selon Tim Cook, nous devrions « rencontrer le plus récent membre de la famille » le mercredi 19 février, et à ce stade, il serait surprenant qu’il parle d’autre chose que de l’iPhone SE 4.