L’Apple iPhone 17 promet une amélioration majeure dans son refroidissement

Des rumeurs suggèrent que l'iPhone 17 pourrait bénéficier d'une amélioration majeure de son système de refroidissement, mettant ainsi fin aux problèmes de surchauffe souvent rencontrés avec les modèles précédents.

Tl;dr Des problèmes de surchauffe ont été signalés sur l’iPhone 15 Pro.

Apple envisage d’adopter la technologie de chambre à vapeur pour l’iPhone 17.

La technologie de refroidissement pourrait être essentielle pour le chipset A19 Pro de 2 nm.

Apple s’attaque au problème de surchauffe de l’iPhone

La puissance croissante des processeurs mobiles de la série A d’Apple pose de plus en plus de défis en matière de refroidissement. En 2023, des histoires effrayantes ont fait état de problèmes de surchauffe avec l’iPhone 15 Pro. Bien que les rapports inquiétants concernant l’iPhone 16 soient moins nombreux, il est logique qu’Apple cherche à atténuer ce problème à l’avenir.

Une technologie de refroidissement innovante à l’horizon

Selon le site technologique chinois MyDrivers, tous les modèles de la série iPhone 17 adopteront une technologie de chambre à vapeur pour maintenir une température basse même en cas d’utilisation intensive. « Actuellement, les iPhone utilisent des radiateurs standard pour éloigner la chaleur des composants de traitement », explique Josh Render, un ancien ingénieur en téléphonie mobile.

Fonctionnement de la chambre à vapeur

Avec l’aide d’un liquide scellé dans un récipient, la chambre à vapeur améliore ce processus. Quand il est chauffé, le liquide s’évapore et se déplace vers une partie plus fraîche de la chambre sous forme de vapeur, dispersant ainsi la chaleur loin des composants sensibles. En se refroidissant, il se condense de nouveau en liquide et le processus recommence. Non seulement cette méthode peut éloigner davantage la chaleur des composants sensibles, mais elle est également plutôt efficace en termes d’espace, ce qui est utile compte tenu de l’épaisseur de l’iPhone 17 Air, qui ne serait que de 5,5 mm à son point le plus fin.

Un enjeu crucial pour le chipset A19 Pro de 2 nm

Le contrôle de la température pourrait être crucial pour le chipset A19 Pro qui doit équiper la famille de l’iPhone 17 avec le processus de 2 nm – une première mondiale. Les puces qui chauffent trop peuvent non seulement rendre le téléphone chaud au toucher, mais peuvent également rendre le logiciel lui-même instable, ce qui n’est pas idéal pour l’expérience utilisateur.

Cependant, il reste à voir si 2025 sera l’année où Apple adoptera enfin le refroidissement par vapeur. Apple aurait testé une version miniaturisée du refroidissement par chambre à vapeur dès 2021, mais jusqu’à présent, rien n’a été concrétisé. Récemment, l’analyste Ming-Chi Kuo a affirmé qu’Apple introduirait cette technologie cette année, mais uniquement pour l’iPhone 17 Pro Max.

On peut s’attendre à ce que les nouvelles les plus excitantes d’Apple soient dévoilées en premier sur les téléphones les plus chers. Cependant, si les premiers tests ont montré que le nouveau matériel chauffe beaucoup, les plans pourraient avoir changé depuis que Kuo a fait cette prédiction. Nous le saurons lorsque les nouveaux téléphones seront dévoilés au monde en septembre.