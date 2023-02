L’Apple HomePod 2 est un peu plus facilement réparable que le premier

Le Apple HomePod 2 est plus facilement réparable que la première génération. Logique, aujourd'hui, mais toujours appréciable.

L’Apple HomePod original était difficile à réparer, c’est un fait avéré, au point même où il fallait parfois utiliser des outils coupant pour parvenir à ses fins. La firme de Cupertino ne s’est pas donnée tant de mal avec son modèle de deuxième génération. iFixit a eu l’occasion de démonter la bête comme il se doit et les équipes ont pu se rendre compte que cette nouvelle enceinte connectée dopée à Siri est bien plus facile à ouvrir.

Exit les grandes quantités de colle, vous pouvez pénétrer dans les entrailles de l’appareil avec un simple tournevis et les composants internes sont, eux aussi, facilement accessibles. Ajoutez à cela le fait que le câble d’alimentation est détachable et vous obtenez une enceinte connectée facile à réparer, tout du moins pour certains composants, vous-même.

iFixit précise cependant ne pas avoir testé l’existence d’éventuelles restrictions logicielles sur les réparations. Impossible donc, à ce stade, de savoir si vous pouvez remplacer tel ou tel composant et avoir un HomePod 2 toujours fonctionnel. Quoi qu’il en soit, il est évident que la firme de Cupertino considère la réparabilité comme étant aujourd’hui une priorité, tout comme elle l’a fait sur son iPhone 14 standard et d’autres produits récemment ajoutés à son catalogue.

Logique, aujourd’hui, mais toujours appréciable

Et le géant américain n’a finalement pas trop le choix que de rendre le HomePod plus simple à réparer. Aux États-Unis, tant au niveau fédéral que des États, les autorités poussent pour faire appliquer le droit à la réparation. En Europe, la situation est similaire. Si Apple n’avait pas rendu cette enceinte plus simple à maintenir, elle risquait de déclencher la foudre politique. Et s’il ne faut probablement pas s’attendre à ce que la marque à la pomme ajoute le HomePod 2 à son programme de réparation en service interne, le design de cette deuxième génération rend cette éventualité plus probable.