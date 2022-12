L’app d’Epic Games qui transforme vos photos en modèles 3D arrive sur iOS

RealityScan est disponible pour iOS et iPadOS. Parfait pour réaliser des modèles 3D d'objets réels très simplement.

Epic Games a publié tout récemment RealityScan pour iOS. L’application gratuite, jusqu’à présent disponible en bêta fermée, permet à quiconque de scanner des objets du monde réel avec leur téléphone et de les transformer en modèles 3D haute fidélité.

RealityScan est disponible pour iOS et iPadOS

Cette app est le fruit du rachat par Epic de Capturing Reality, une entreprise spécialisée dans la photogrammétrie. Comme le logiciel desktop, RealityScan combine des images 2D pour réaliser des contenus 3D pour les jeux et autres environnements virtuels. L’idée est de permettre aux développeurs et autres créatifs de scanner des objets réels n’importe où, n’importe quand pour leurs projets. (Si le métavers décolle un jour, vous pouvez imaginer que ces outils deviendront essentiels.)

Le processus de scan vous demande d’abord de vous connecter avec votre compte Epic Games et de prendre au moins 20 photos de l’objet sous tous les angles. En déplaçant votre téléphone, vous aurez l’indication de la qualité du scan en temps réel. En verts, les zones bien couvertes, en jaune celles qui nécessitent un peu plus d’attention et en rouge celles qui ont besoin de bien davantage de clichés. Le tout étant mis en scène comme si vous aviez des Polaroid flottant autour de votre objet.

Parfait pour réaliser des modèles 3D d’objets réels très simplement

L’app envoie et aligne automatiquement les images dans le cloud à mesure que vous prenez vos clichés. Vous avez un aperçu du modèle via la vue caméra et vous pouvez basculer quand vous le souhaitez entre la vue qualité du scan et le modèle en création, avec le rendu des couleurs en temps réel. Lorsque vous voulez rogner, vous avez des poignées 3D à disposition pour réaliser la manœuvre et bien garder uniquement l’objet qui vous intéresse, sans le sol ou les objets en arrière-plan.

Le processus est plus efficace, logiquement, avec des objets scannés sous un éclairage uniforme indirect et d’une taille assez conséquente. À prendre en considération. Nul doute cependant que ceci s’améliorera avec les versions.

Une fois que vous êtes satisfait(e) de la capture, vous pouvez l’exporter dans Sketchfab, une plateforme pour la 3D rachetée par Epic Games l’année dernière, et en faire ce que vous voulez. Si vous avez scanné quelque chose de tout à fait unique, vous pouvez aussi tenter de vendre votre modèle 3D. Les développeurs de jeux qui ont besoin d’un objet spécifique pour un environnement virtuel sont le public cible pour ce genre de transaction.

RealityScan est disponible gratuitement pour iOS et iPadOS sur l’App Store. Il y a quelques mois, Epic déclarait qu’une version Android arrivera avant la fin de l’année, mais il ne reste malheureusement plus beaucoup de temps pour tenir ce délai.