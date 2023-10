Laika : Aged Through Blood, le premier “Motorvania”

Headup Games et Brainwash Gang dévoilent Laika : Aged Through Blood.

Laika : Aged Through Blood est un “motorvania” (un mix entre du trial et du metroidvania) d’inspiration occidentale se déroulant dans un désert post-apocalyptique. L’histoire relate la vie d’une tribu opprimée par les forces d’occupation et l’histoire personnelle d’une mère guerrière coyote qui s’engage sur la voie d’une vengeance sans fin pour reprendre ce que son peuple a perdu.

Un trailer pour Laika : Aged Through Blood

Les joueurs peuvent conduire, sauter et se battre dans un monde gigantesque dessiné à la main sur une moto digne de confiance, faire la course dans le désert de sable et effectuer des sauts dangereux, tirer sur les ennemis au ralenti, recharger leur arme en faisant un saut périlleux arrière, utiliser des bonus basés sur les compétences et persévérer dans des batailles difficiles contre de grands boss.

Laika : Aged Through Blood sortira sur PC (Epic Games Store/Steam/GOG) le 19 octobre prochain et à une date ultérieure sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et Nintendo Switch.