L’acteur principal de Starship Troopers rectifie la version du réalisateur sur la célèbre scène de douche

L’un des acteurs principaux de Starship Troopers a récemment tenu à rectifier la version du réalisateur concernant la célèbre scène de la douche du film de science-fiction, apportant ainsi un nouvel éclairage sur les coulisses et l’ambiance du tournage.

Tl;dr Paul Verhoeven n’était pas totalement nu lors du tournage.

Casper Van Dien a redouté la scène de douche.

Un remake de « Starship Troopers » est en préparation.

Des souvenirs revisités sur le tournage culte

Dans la mémoire collective, le tournage de la fameuse scène de douche mixte dans Starship Troopers demeure entouré d’anecdotes aussi sulfureuses qu’intrigantes. Longtemps, la version relayée par Paul Verhoeven — selon laquelle il se serait intégralement dévêtu, aux côtés du chef opérateur Jost Vacano, pour soutenir ses acteurs — a façonné l’imaginaire autour de cette séquence audacieuse. Cependant, lors d’une récente table ronde intitulée « The Only Good Bug Is a Dead Bug: A Starship Troopers Reunion » à la convention C2E2 2025, des précisions inattendues ont émergé.

À l’occasion de cet événement, c’est Dina Meyer, interprète de Dizzy Flores dans le film, qui est venue nuancer ce mythe. Interrogée sur les circonstances exactes du tournage, elle a confié : « J’ai dit à Paul : “C’est facile d’être derrière la caméra tout habillé pendant que nous sommes nus.” Il m’a répondu qu’il ne comprenait pas, alors je lui ai lancé : “Si ce n’est pas un problème pour toi, déshabille-toi donc.” Paul a regardé Jost Vacano, qui a simplement baissé son pantalon avec lui. Mais ils ne sont restés nus que quelques secondes, rien de plus. » Ainsi, loin de l’image tenace d’un plateau entièrement solidaire et dénudé, il s’agissait surtout d’un geste furtif pour apaiser la gêne générale.

L’appréhension partagée des comédiens face à l’exposition

Parmi les témoignages marquants recueillis récemment, celui de Casper Van Dien, visage emblématique du soldat Johnny Rico dans la saga, attire l’attention. Au micro de PEOPLE en 2024, l’acteur s’est souvenu du moment où il découvre cette scène dans le scénario : « Quand j’ai lu ça, honnêtement… j’ai paniqué. Je me suis demandé comment j’allais pouvoir tourner complètement nu devant tout le monde si longtemps. » Malgré cette appréhension très humaine — et largement partagée par ses collègues — Van Dien admet avoir finalement accepté ce passage obligé du métier. Il considère d’ailleurs cette scène comme l’une des plus éprouvantes du film, devant bien d’autres séquences pourtant chargées en action et en tension physique.

Voici ce que retiennent certains membres de l’équipe lorsqu’ils évoquent le climat particulier sur le plateau :

L’appréhension collective au moment d’ôter les vêtements.

L’humour utilisé pour désamorcer la gêne.

L’importance accordée au respect entre comédiens et réalisateurs.

Un remake attendu sous une nouvelle direction artistique

La saga continue pourtant d’alimenter les conversations cinéphiles. À l’heure actuelle, un nouveau projet de remake de « Starship Troopers », signé par Neill Blomkamp, se prépare. Fort des succès comme District 9, ce réalisateur entend s’inspirer davantage du roman originel de Robert A. Heinlein. Ce retour aux sources pourrait bien reléguer les scènes sulfureuses au second plan et offrir une lecture renouvelée d’un classique controversé.