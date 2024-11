La WWE abandonne sa plateforme de streaming et se tourne vers Netflix

À partir du 1er janvier 2025, Netflix deviendra la plateforme exclusive pour regarder tout le contenu WWE, marquant la fin de WWE Network dans certaines régions.

Tl;dr Avec la fermeture du WWE Network, Netflix devient la plateforme exclusive pour diffuser les contenus de la WWE.

Les émissions hebdomadaires et les événements majeurs comme WrestleMania seront disponibles sur Netflix.

Les abonnés actuels du WWE Network devront s’abonner à Netflix pour continuer à accéder aux programmes de la WWE.

La fin d’une ère pour WWE Network

Depuis son lancement en 2014, le WWE Network a été le service incontournable pour les fans de catch, offrant un accès complet à des milliers d’heures de contenu, y compris des événements en direct, des archives et des émissions originales. Toutefois, après plus de dix ans de succès, la plateforme fermera ses portes dans certaines régions le 1er janvier 2025. Le contenu phare de la WWE, y compris des événements majeurs comme WrestleMania et le Royal Rumble, sera désormais exclusivement diffusé sur Netflix. Cette annonce marque la fin d’une époque pour WWE Network, qui a été l’un des pionniers du streaming d’événements en direct dans le monde de la lutte.

Les contenus de la WWE s’adaptent au streaming

Dès l’année prochaine, les fans pourront suivre toute l’action de la WWE directement sur Netflix, y compris les émissions hebdomadaires telles que Monday Night RAW, SmackDown et NXT. En plus de cela, les événements Premium Live tels que WrestleMania, SummerSlam et bien d’autres spectacles populaires seront disponibles sur la plateforme de streaming. Ce partenariat stratégique permet à la WWE d’atteindre un public encore plus large, en s’appuyant sur la popularité et la portée mondiale de Netflix, qui compte déjà des millions d’abonnés dans le monde entier. Les fans de catch bénéficieront donc d’une offre centralisée et plus pratique pour suivre leurs émissions et événements préférés.

Ce que cela signifie pour les abonnés du WWE Network

Les abonnés de WWE Network devront s’adapter à ce changement. Le service ne sera plus disponible à partir du 1er janvier 2025, mais tout le contenu historique, y compris les moments emblématiques et les événements majeurs, sera transféré sur Netflix. Pour les abonnés de Netflix, il suffira de s’abonner à la plateforme pour continuer à accéder à l’intégralité du contenu WWE. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à Netflix devront s’y inscrire pour ne rien manquer des événements en direct et des programmes exclusifs.

Les débuts de la WWE sur Netflix

Le 6 janvier 2025, Netflix diffusera la première émission en direct de Monday Night RAW, marquant le début de la WWE sur la plateforme de streaming Netflix. Cet épisode spécial mettra en vedette des superstars comme John Cena, Roman Reigns, Cody Rhodes et CM Punk, et sera agrémenté de nombreux invités spéciaux, dont le rappeur Travis Scott. Cette diffusion marquera le début d’une nouvelle ère pour la WWE, qui offrira à ses fans un accès simplifié et direct à ses plus grands événements sur Netflix.