John Cena annonce sa retraite de la WWE pour 2025

Après plus de vingt ans dans le ring, John Cena a annoncé sa retraite de la WWE pour 2025, mettant fin à une carrière exceptionnelle et se tournant vers le cinéma et les initiatives caritatives.

Tl;dr John Cena a annoncé sa retraite dans le monde du catch lors de l’événement Money in the Bank 2024.

John Cena fera encore quelques apparitions avant sa retraite.

Il continuera à participer à la WWE, mais ne sera plus un compétiteur actif.

Le choix de ses derniers adversaires suscite l’intérêt des fans.

John Cena tire sa révérence

Une page se tourne dans le monde du catch. La légende de la WWE, John Cena, a annoncé son retrait du ring lors de l’événement Money in the Bank 2024. Célèbre pour ses rôles au cinéma (Bumblebee, Fast and Furious, The Suicide Squad, Barbie, Argylle) et à la télévision (Peacemaker), John Cena a eu une présence intermittente à la WWE depuis 2018, revenant à plusieurs reprises pour affronter des adversaires tels que Roman Reigns, Austin Theory et même The Undertaker.

Une retraite progressivement mise en scène

C’est lors du Money in the Bank annuel de la WWE, organisé à Toronto, que John Cena a annoncé la nouvelle. Présenté par la membre du Hall of Fame de la WWE, Trish Stratus, l’interprète de Peacemaker dans la série éponyme a déclaré qu’il se battrait une dernière fois lors des événements de l’Elimination Chamber, du Royal Rumble et de Wrestlemania de l’année prochaine. Il a également précisé qu’il continuerait à apparaître à la WWE, mais sans être un compétiteur actif.

Le plan de retraite de John Cena

John Cena a détaillé son plan de retraite lors d’une conférence de presse suivant l’événement Money in the Bank. L’invité récent de la saison 3 de The Bear a annoncé que sa retraite débuterait en janvier 2025 et se prolongerait jusqu’en décembre. Cela inclurait entre 35 et 40 apparitions, bien que cela dépende de son emploi du temps.

Un départ qui suscite des interrogations

Alors que la fin de carrière de John Cena approche, on se demande qui seront ses derniers adversaires. Avec potentiellement jusqu’à 40 apparitions, le futur membre du Hall of Fame aura l’occasion d’interagir avec d’anciens rivaux tels que Carlito, Randy Orton, Kevin Owens et, bien sûr, CM Punk. Cette longue tournée d’adieu ajoute une touche de suspense à une année 2025 déjà riche en enjeux pour la WWE.