La voiture électrique d’Apple tant attendue pourrait ne pas être totalement autonome

Apple n’a, semble-t-il, pas encore terminé de revoir ses projets à la baisse concernant sa voiture électrique. Bloomberg rapporte que le véhicule, répondant au nom de code Projet Titan, ne serait désormais plus une voiture totalement autonome. Celle-ci disposerait d’un volant et de pédales et ne pourrait se piloter toute seule que sur autoroute. La marque à la pomme aurait aussi reporté le lancement à 2026.

Cette voiture offrirait cependant suffisamment d’autonomie pour pouvoir jouer à des jeux vidéo ou regarder des vidéos sur l’autoroute, mais vous devriez reprendre les commandes en arrivant en ville ou si les conditions météo sont assez mauvaises. Apple lancerait cette technologie en Amérique du Nord dans un premier temps avant de l’étendre à d’autres marchés.

Le Projet Titan est en développement depuis de longues années et a subi de nombreux revers et changements de stratégie importants. La firme de Cupertino aurait eu des doutes au début de l’année 2015 et aurait annulé le projet en 2016, à la faveur d’une plateforme de conduite autonome vendue sous licence à d’autres constructeurs. Des changements de direction et des licenciements n’ont pas aidé. Et si l’entreprise était bien revenue à son intention première d’un véhicule totalement autonome, selon les rumeurs, elle n’est pas parvenue à trouver d’accord pour la production avec des marques comme Hyundai.

Des ambitions plus modestes seraient donc à l’ordre du jour. Une autonomie totale de niveau 5 – un véhicule qui peut se piloter de lui-même en toutes circonstances – n’existe pas aujourd’hui. Même les robotaxis de Waymo n’ont le droit d’opérer que si la météo est bonne en Californie. Se pose aussi la question des autorisations légales. Si les États sont de plus en plus nombreux à accueillir les voitures autonomes, il n’y a pas encore de cadre juridique qui permettrait au grand public d’utiliser des véhicules complètement autonomes. Même si Apple résolvait tous les défis techniques, elle ne pourrait pas les livrer en l’état tout de suite.

Un basculement vers un design semi-autonome pourrait entraîner une concurrence plus féroce. Si Tesla est considéré depuis longtemps comme le rival principal d’Apple, le marché du véhicule électrique s’est grandement étoffé ces dernières années. Des marques comme Ford, Hyundai, Volkswagen et Rivian sont déjà bien en place. Apple entrerait sur un segment déjà bien rempli et il n’y a aucune garantie qu’elle parvienne à se démarquer.