La vérité sur la rumeur d’intégration de Starlink dans l’iPhone avec iOS 18.3

Découvrez la vérité derrière les théories du complot en ligne affirmant que Starlink est imposé sur votre iPhone avec la mise à jour iOS 18.3.

Tl;dr Mise à jour iOS 18.3 : rumeurs et confusion liées à Starlink.

Programme bêta Starlink pour les abonnés T-Mobile.

Les inquiétudes du public face à ces modifications.

La mise à jour d’Apple suscite des rumeurs et des confusions

La récente mise à jour d’Apple, iOS 18.3, a semé le trouble chez les utilisateurs, générant des théories du complot et des confusions. Contrairement à ce que certains pourraient penser, cette mise à jour n’a pas forcément activé l’option « Apple Intelligence » sur votre iPhone. Une partie de l’Internet, notamment les utilisateurs de TikTok, suggère une intention plus sombre derrière cette mise à jour, qui serait liée à Elon Musk et à sa société de services Internet par satellite, Starlink.

Le programme bêta Starlink : une nouveauté pour les abonnés T-Mobile

Une des nouveautés d’iOS 18.3 est l’ajout de la connectivité satellite Starlink pour les clients de T-Mobile. Cette option permet aux abonnés de T-Mobile de s’inscrire à un programme bêta pour tester la connectivité satellite proposée par Starlink, fruit d’un partenariat entre T-Mobile et SpaceX annoncé il y a trois ans. Cependant, cela a engendré des malentendus, certains internautes affirmant que Starlink est imposé sur tous les iPhones, et pas seulement à ceux des clients de T-Mobile. Certains ont même établi des parallèles avec la tentative malheureuse d’Apple, il y a une décennie, de télécharger automatiquement un nouvel album de U2 sur chaque iPhone, qu’ils le souhaitent ou non.

Des inquiétudes grandissantes

Sur un plan fondamental, personne ne souhaite voir des éléments imposés sur ses appareils sans son consentement. De surcroît, cette mise à jour intervient à un moment où Elon Musk, PDG de SpaceX, a pris un rôle majeur dans la nouvelle administration Trump avec son projet DOGE, ce qui pourrait susciter des inquiétudes. Malgré ces réserves, il est important de noter que iOS 18.3 ne télécharge ni n’installe quoi que ce soit en lien avec Starlink sur votre téléphone. Les abonnés de T-Mobile qui s’inscrivent à la bêta se connectent à un spectre sur le réseau de T-Mobile pour envoyer des messages lorsque d’autres connexions ne sont pas disponibles.

Conclusion

En somme, à travers la mise à jour iOS 18.3, Apple permet à quiconque possédant un iPhone 14 ou plus récent de se connecter au programme bêta de T-Mobile. Il est crucial d’être un abonné de T-Mobile pour accéder à cette fonctionnalité. Pour ceux qui ne souhaitent pas se soucier de la communication par satellite, il est possible de désactiver la connectivité satellite sur leur iPhone. Le futur de ce programme bêta reste toutefois incertain.