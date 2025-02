La véritable raison derrière la carrière de journaliste de Clark Kent dans les comics Superman

Découvrez la véritable raison pour laquelle Clark Kent a choisi la carrière de journaliste dans l'univers des bandes dessinées Superman.

Tl;dr Clark Kent, alias Superman, est journaliste pour la première fois dans « Action Comics » #1.

Le métier de journaliste permet à Clark de découvrir les problèmes de Metropolis en premier lieu.

La question se pose de savoir si le métier de journaliste est toujours pertinent pour Superman en 2025.

Superman, le justicier qui manie la plume

Quand j’étais enfant, c’était Batman qui avait ma préférence. Pourtant, en grandissant, j’ai réalisé que je me rapprochais davantage de Clark Kent, sans les lunettes ni les super-pouvoirs. Un emploi stable dans le journalisme, un logement à son nom dans une grande ville ? Clark Kent vit le rêve de tout journaliste !

Le choix du journalisme : un reflet du caractère de Superman

Depuis sa première apparition dans « Action Comics » #1, Clark Kent est journaliste. Mais que cela révèle-t-il de son personnage ? Les créateurs de Superman, Jerry Siegel et Joe Shuster, ont probablement choisi le métier de leur héros par familiarité. Ils ont en effet travaillé ensemble sur le journal de leur école, le Federalist, lorsqu’ils étaient adolescents. Ils ont même envisagé que Superman soit une bande dessinée de journal, plutôt qu’un magazine à part entière.

Dans les anciennes histoires de « Superman », on dit souvent que Clark Kent a choisi d’être journaliste pour faciliter son travail de Superman. En travaillant dans une salle de rédaction, Clark peut être parmi les premiers à entendre parler des problèmes à Metropolis. Cela soulève une autre question. Le travail de Clark Kent est-il juste une couverture, ou l’écriture est-elle aussi une vocation pour lui, au même titre que d’aider les gens ?

Le journalisme, une profession qui évolue avec le temps

Dans le contexte actuel, le choix de Clark Kent d’être journaliste n’est plus aussi pertinent. Il lui suffirait d’un téléphone portable, sans avoir besoin d’être dans une salle de rédaction. C’est l’une des grandes raisons pour lesquelles les médias sont en difficulté : tout le monde peut obtenir des nouvelles du monde entier gratuitement, par rapport à 1938, où les gens devaient s’abonner à leur journal local pour obtenir les dernières nouvelles.

Dans « Absolute Superman », une nouvelle version qui réinvente Superman comme s’il avait été conçu aujourd’hui, il n’est pas un journaliste nommé Clark Kent, mais un mineur travaillant au Brésil. D’autres adaptations tentent de maintenir Clark Kent en tant que reporter. Par exemple, dans « Batman V Superman », Clark essaie de faire un reportage sur le vigilantisme impitoyable de Batman, mais Perry White n’est pas d’accord.

Superman, une figure imaginaire intemporelle

Comme l’a si bien résumé Alan Moore dans « Whatever Happened To The Man Of Tomorrow, » Superman est « une histoire imaginaire ». J’aimerais ne pas vivre dans un monde où « un homme parfait qui est venu du ciel et n’a fait que du bien » est autant un fantasme que le journalisme est une industrie durable.