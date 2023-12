La théorie de l’univers partagé entre “Friends” et “Maman, j’ai raté l’avion” confirmée par le directeur artistique

Daren Janes, directeur artistique de la série Friends, a confirmé l'existence d'un lien entre une scène de la saison 10 et le classique des fêtes de 1990, Maman, j'ai raté l'avion.

Une connexion entre Friends et Maman, j’ai raté l’avion révélée

Une théorie qui circule depuis longtemps a enfin été confirmée : il existe un lien entre la série culte des années 90 Friends et le film de Noël Maman, j’ai raté l’avion. L’art director de Friends, Daren Janes, a confirmé que la maison achetée par Chandler et Monica dans la dixième saison de la série est en réalité celle des McCallisters, la famille du jeune Kevin dans Maman, j’ai raté l’avion.

Une découverte sur Instagram

C’est sur Instagram que Scott Westwood a publié une vidéo soutenant cette théorie. Selon lui, la maison des McCallisters dans Maman, j’ai raté l’avion est la même que celle achetée par Chandler et Monica dans Friends. Daren Janes, qui a travaillé sur 209 épisodes de la série, a confirmé cette théorie dans les commentaires en expliquant qu’ils avaient utilisé la même façade pour les deux productions.

Des univers partagés, mais pas totalement cohérents

Malgré cette confirmation, l’idée d’un univers partagé entre Friends et Maman, j’ai raté l’avion ne tient pas entièrement la route. En effet, alors que Friends se déroule principalement à New York, Maman, j’ai raté l’avion se situe dans la banlieue de Chicago. De plus, Friends a principalement été tourné en studio à Los Angeles, tandis que Maman, j’ai raté l’avion a été filmé en divers endroits de l’Illinois.

Des crossovers avec d’autres séries de NBC

Friends partage cependant un univers avec d’autres émissions de NBC. Les acteurs de la série ont fait des apparitions dans d’autres programmes pendant la diffusion de Friends, comme Matthew Perry (Chandler Bing) dans Caroline in the City ou David Schwimmer (Ross Geller) dans The Single Guy.