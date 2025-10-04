La star de The White Lotus regrette la suppression d’une scène audacieuse de la saison 3

La troisième saison de la série The White Lotus promettait des scènes audacieuses, mais l'une d'elles, jugée trop provocante, n’a finalement pas été retenue. Une décision que regrette aujourd’hui l’un des acteurs principaux du programme.

Tl;dr Plusieurs scènes drôles de Jason Isaacs dans The White Lotus saison 3 ont été coupées pour des choix de montage du créateur Mike White.

La famille Ratliff traverse des tensions dramatiques et comiques dans un resort thaïlandais, mêlant scandales financiers et conflits internes.

Malgré les séquences supprimées, la saison conserve son humour noir et son équilibre entre satire sociale et intrigues familiales.

Des séquences coupées qui auraient pu faire mouche

Dans l’univers foisonnant de la saison 3 de The White Lotus, tout le monde n’a pas eu droit à son heure de gloire. L’acteur britannique Jason Isaacs, qui campe Tim, le chef de la famille Ratliff, en sait quelque chose. « Il y avait une seconde scène où j’ouvrais mon peignoir. C’était encore plus drôle, mais finalement jugé superflu », a-t-il confié récemment à Entertainment Weekly, visiblement partagé entre amusement et frustration. Entre flashs d’humour et moments cocasses, plusieurs séquences pourtant prometteuses sont restées sur le banc de montage par choix du créateur Mike White. L’une des pertes les plus regrettables pour Isaacs : une réplique sur l’empreinte carbone du voyage familial – un clin d’œil savoureux à la prétendue bonne conscience écologique des ultra-riches.

Tensions sous les tropiques pour la famille Ratliff

Le séjour de la famille Ratliff dans un resort luxueux thaïlandais ne tourne pas exactement comme prévu. Si, en surface, Tim affiche une assurance tranquille typique des magnats de la finance américaine, l’ambiance se tend brutalement après un coup de fil menaçant : son implication dans une affaire de blanchiment d’argent refait surface. Déchiré entre le désir de préserver ses proches – dont sa femme décalée Victoria (Parker Posey) et leurs enfants capricieux (Sam Nivola, Sarah Catherine Hook, Patrick Schwarzenegger) – et la panique croissante, il s’enfonce dans une spirale angoissante sans jamais rien révéler.

Derrière l’écran : nudité suggestive et humour noir

Comme lors des deux premières saisons, cette nouvelle salve ne lésine ni sur l’énergie sexuelle ni sur les situations gênantes. Pourtant, quelques séquences audacieuses n’ont finalement pas été retenues : outre les flashes cocasses de Jason Isaacs en peignoir ou déguisé en moine courant dans la jungle thaïlandaise, c’est surtout le dosage entre tension dramatique et humour qui a guidé les choix du showrunner. Selon Jason Isaacs, ce sont ces arbitrages éditoriaux qui assurent à la série son équilibre délicat.

L’art subtil du montage dans The White Lotus

Le pari semble avoir payé : chaque minute diffusée sert à densifier les conflits internes ou à rythmer les relations explosives du clan Ratliff. Même si certains gags ont disparu, le résultat final conserve toute sa saveur satirique. Pour les curieux et amateurs d’humour noir mêlé à un soupçon de malaise social : la saison 3 de The White Lotus est disponible sur HBO Max.