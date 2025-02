La star de Stranger Things qui interprête Vecna se confie sur son rôle de méchant

La star de Stranger Things, connue pour son rôle de Vecna, se confie sur l'expérience de jouer un méchant et avoue à quel point cela peut être déstabilisant et éprouvant pour elle.

Un changement de cap pour Jamie Campbell Bower ?

Connu pour ses rôles d’antagonistes, l’acteur Jamie Campbell Bower, qui a interprété le personnage de Vecna dans la saison 4 de Stranger Things, aspire à un changement. Fatigué d’incarner des méchants, l’acteur a exprimé son désir de se démarquer de ce stéréotype lors de la MegaCon ce mois-ci.

« C’est drôle. J’en parlais à mon thérapeute l’autre jour, » a déclaré Bower lorsqu’il a été interrogé sur sa tendance à jouer des rôles de méchants. L’acteur a également précisé qu’il était « tout à fait sérieux » à ce sujet.

Un adieu à Vecna

Malgré son désir de changement, Bower a tenu à exprimer sa gratitude pour son rôle de Vecna. « Cela a été incroyable et c’est une aventure formidable, de rejoindre l’émission à partir de la saison 4, de faire partie de quelque chose que tant de gens aiment et que j’aime aussi et que j’aime toujours, » a-t-il déclaré. Mais l’acteur est prêt à prendre congé de son personnage, exprimant son souhait de lui dire un « adieu glissant ».

La fin d’une ère avec la saison 5 de Stranger Things

La saison 5 de Stranger Things marquera la fin de cette sensation mondiale et l’un des plus grands succès de Netflix. La production de cette saison a subi des retards en raison des grèves du travail à Hollywood en 2023 et des effets de la pandémie de COVID-19, qui avait déjà retardé la saison 4. La saison 5, qui a été tournée tout au long de 2024, serait la plus grande jamais réalisée en termes d’échelle, d’effets spéciaux et de construction du monde.

La première de la saison 5 de Stranger Things est prévue pour 2025. Cependant, peu d’informations ont été révélées sur l’intrigue et aucune bande-annonce n’a encore été diffusée. Les saisons précédentes sont actuellement disponibles en streaming sur Netflix.