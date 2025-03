La solution de Google pour les Chromecast en panne est désormais disponible

Google a lancé une solution pour résoudre les problèmes rencontrés sur les Chromecast.

Tl;dr Le correctif de Google pour les anciens Chromecast est en cours de déploiement.

Les Chromecast réinitialisés nécessiteront une reconnexion via la dernière version de l’application Google Home.

Google continue de soutenir les Chromecast existants, malgré leur arrêt de commercialisation.

Google déploie un correctif pour les anciens Chromecast

Des nouvelles réjouissantes pour les propriétaires de Chromecast de Google s’annoncent. Selon un courriel adressé par l’entreprise aux utilisateurs concernés, un correctif logiciel pour les anciens appareils Chromecast qui ne diffusaient pas est en cours de déploiement. Le texte intégral de ce courriel est disponible sur les pages de la communauté Google Nest.

Des recommandations pour restaurer le service

Si votre Chromecast ne fonctionne toujours pas, Google préconise de redémarrer votre appareil et d’essayer à nouveau. Par ailleurs, les appareils Chromecast qui ont été réinitialisés par erreur aux paramètres d’usine devront être reconnectés. Pour ce faire, vous aurez besoin de la dernière version de l’application Google Home, soit la version 3.30.106 sur iOS ou la version 3.30.1.6 sur Android. Il semblerait que la mise à jour de l’application soit encore en cours de déploiement. Ainsi, si vous ne la voyez pas encore, elle devrait apparaître dans les prochains jours.

Un soutien continu de Google pour les Chromecast

Ce correctif fait suite à des problèmes survenus la semaine dernière avec certains Chromecast de deuxième génération et les dongles Chromecast Audio qui ne parvenaient plus à diffuser du contenu. Avant l’annonce de ce correctif par Google, nombreux étaient ceux qui y voyaient le signe avant-coureur de la fin des Chromecast de Google. « Google ne vend plus de Chromecast », a-t-on pu lire, après l’arrêt de la vente de ces appareils suite à la sortie du Google TV Streamer en août 2024.

Cependant, comme le suggère ce correctif apporté rapidement, Google ne semble pas avoir l’intention d’arrêter le support pour les Chromecast existants – du moins pas pour le moment.